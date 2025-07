CFMOTO 125NK e 675NK 2025: prova di famiglia tra città, laghi e montagne (video)

Papà e figlio in sella alle nuove naked cinesi da Milano al Lago Maggiore, fino in montagna. Ecco com'è andata questa piccola grande avventura

A tutti gli appassionati di motociclette e di tutto ciò che gravita nella galassia delle due ruote motorizzate piace discutere di un modello preferito, di una novità in arrivo, ecc. Inoltre, vi sarà capitato nella chiacchierata fra amici, di accennare a una famiglia intera di modelli che spesso i costruttori hanno in listino: dalla piccola cilindrata fino alla più grande.

La famiglia naked di CFMOTO

Prendete CFMOTO (guarda la prova video di CFMOTO 675SR-R), che della sua naked NK ha in gamma la 125, la 300, la 450, la 675 e la 800, da uno a due, fino a tre cilindri. L’idea nasce quasi spintanea: cosa c’è di meglio di un bel test di famiglia da fare… in famiglia per una prova? Padre e figlio che guidano le novità 2025 della casa cinese, cioè la 125NK, perfetta per un ragazzo come mio figlio Niccolò, magari alle prime armi e la 675NK di media cilindrata per chi è più grandicello ed esperto.

CFMOTO 125NK e 675NK: la prova in famiglia delle nuove naked cinesi

Dalla metropoli ai monti del Verbano

Il percorso porterà il team di famiglia da Milano al Lago Maggiore e poi un po’ di curve in montagna. E anche se Niccolò è maggiorenne e ha tutti i requisiti per guidare in autostrada una 125 che, sapete, ora possono viaggiare anche lì, noi preferiamo viaggiare sulla strada statale.

CFMOTO 125NK e 675NK: un design moderno e sportivo per le due naked cinesi

Motori ancora spenti e casco sul serbatoio, ci prendiamo un istante per guardare le due moto e l’aria di famiglia inizia dal look. Bello per entrambe lo stile moderno con i fari a led, i convogliatori taglia XL e questa linea snella e sportiva. E per entrambe un display TFT da 5” ricco di info, con connettività bluetooth e prese USB. Ma anche blocchetti moderni e facili da usare per tutti i comandi.

CFMOTO 125NK e 675NK: la piccola ottavo di litro è agile e piacevole da guidare

Dopo il tratto più lungo e noioso fra Milano e Strada Statale del Sempione in direzione Lago Maggiore - una novantina di km - possiamo tirare le prime somme. E Niccolò prende la parola: “Mi è piaciuta la posizione in sella che è a 800 mm da terra: tocco bene con i piedi. Ma anche l’agilità nel traffico non è niente male. Però scalda un po’ a destra: il collettore e il catalizzatore sono vicini alla gamba e dà fastidio”.E prosegue: “La frizione è bella morbida e il cambio a 6 marce è abbastanza preciso, mentre le sospensioni offrono un buon comfort anche sulle strade rovinate”.

CFMOTO 125NK e 675NK: il monocilindrico 4T DOHC 4 valvole da 14,4 CV della 125NK

Il motore della 125NK

Ricordo che il motore della 125NK è un monocilindrico 4T, doppio albero, 4 valvole raffreddato a liquido euro 5+, per 14,4 CV/10.500 giri e 10,2 Nm/8.500 giri. Secondo Niccolò: “E’ brillante anche se devo tirare un po’ le marce per dargli più vivacità”.

CFMOTO 125NK e 675NK: la naked media è equilibrata e piacevole da guidare su strada

Anche la 675NK è piacevole. Pure con lei la posizione non è male, si tocca bene a terra e le pedane sono alla giusta altezza. È sorprendentemente agile e piace che le sospensioni lavorino bene per un buon comfort. Bello il cambio elettronico a 6 marce, ma solo in salita, comunque abbastanza rapido nei passaggi e il motore è un’altra sorpresa.

Il motore della 675NK

Il nuovo 3 cilindri frontemarcia, 674 cc, doppio albero a camme, 4 valvole, raffreddato a liquido, euro 5+ ha 89,8 CV/11.000 giri e 68 Nm/8.250 giri. Tutti belli corposi che regalano un gran vigore alla moto. L’acceleratore è a cavo e c’è un po’ di on-off negli apri/chiudi, bisogna abituarsi. Forse, i 50-60 km/h in statale mortificano un po’ l’esuberanza della 675NK, ma adesso è ora di fare un po’ di curve, quindi, vediamo come se la cavano le due moto.

CFMOTO 125NK e 675NK: il tre cilindri DOHC, 12 valvole eroga 89,8/11.000 giri

Come vanno sulle strade più divertenti?

I tratti più guidati in salita sono quelli che esaltano le caratteristiche della tre cilindri cinese e, per certi versi, anche della piccola ottavo di litro, che ne esce bene nonostante la ridotta potenza del motore.

Ciclistica bilanciata che piace

Convince la ciclistica della 675NK e le sospensioni assicurano un bell’assetto. La combo con il telaio in tubi è azzeccata e il traction control lavora bene senza essere troppo invadente. La forcella upside-down è da 41 mm, dietro c’è un monoammortizzatore progressivo regolabile nel precarico.

CFMOTO 125NK e 675NK: l'agilità della 125 compensa un po' il vigore della 675 sui tornanti

Anche la 125 ha il telaio in tubi, la forcella a steli rovesciati, ma da 37 mm, e un mono posteriore regolabile nel precarico. Per Niccolò, la 125NK se l’è cavata abbastanza bene: “Avevo una bella guidabilità, mi sentivo sicuro fra le curve anche grazie al traction control. Ma sullesalite facevo più fatica, impossibile stare dietro alla 675, però recuperavo qualcosina nei tratti più lenti e guidati”.

In effetti, la 125 è più agile con i suoi 133 kg a vuoto e se usate bene il cambio riescite a sfruttarla meglio. La 675 pesa 178 kg e fra le curve bisogna usare un po’ più di forza. Inoltre, la 675 è piuttosto precisa e fa valere la sua coppia per uscire da una curva lenta con più vigore.

Impianto freni (quasi) racing

Infine, tante luci e una piccola ombra sui freni della 675NK, che davanti monta due dischi da 300 mm con pinze J Juan radiali e dietro un disco da 240 mm. Buona l’efficacia, ma un po’ “spugnosa” l’azione della leva. Inoltre, la prima parte di corsa è meno efficace e solo “strizzando” di più la leva l’azione diventa energica.

CFMOTO 125NK e 675NK: due dischi anteriori da 300 mm con pinze radiali per la 675NK

La 125 monta, invece, un disco anteriore da 292 mm con pinza ad attacco radiale e un disco posteriore da 220 mm. Per entrambe ABS di serie. Secondo Niccolò, l’impianto frenante della 125NK è adeguato alle necessità: “Frena con buona forza e l’ABS interviene solo quando serve, senza esagerare”.

Motore 1 cilindro, 124 cc, DOHC (3 cilindri, 674 CC, DOHC) Potenza max 14,4 CV/11.000 giri (89,8 CV/11.000 giri) Coppia max 10,2 Nm/8.500 giri (68,0/8.250 giri) Telaio tubolare in acciaio Sospensioni forcella USD, monoammortizzatore regolabile Peso 133 kg a vuoto (178 kg a vuoto) Serbatoio 12,5 litri (15 litri) Emissioni Euro 5+ Prezzo 3.390 euro f.c. (6.590 euro f.c.)

Insomma,le due le naked di CFMOTO (guarda la homepage di CFMOTO Italia) ci hanno convinto sotto tanti aspetti, non da ultimo il prezzo. La 125NK costa 3.390 euro nei colori grigio/azzurro oppure nero/grigio, la 675NK costa 6.590 euro in grigio/nero come questa. Secondo noi, un ottimo rapporto qualità-piacere di guida-prezzo. Voi cosa ne dite delle due novità 2025 di CFMOTO? Fatecelo sapere.

CFMOTO 125NK e 675NK: due modelli dall'ottimo rapporto qualità/prezzo

Ma adesso, se volete vedere come è andata questa avventura di famiglia… in famiglia, mettetevi comodi e guardate fino in fondo il video per scoprire tante altre cose interessanti sulle due moto e, perché no, ripercorrere le strade per una bella gita domenicale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/07/2025