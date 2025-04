Prova Cfmoto 700MT ADV: la migliore per dotazione-prezzo Cool Factor

Ho messo alla prova la Cfmoto 700MT ADV per decretarne il suo Cool Factor: scopriamo perché è la migliore per dotazione/prezzo

La nuova CFMOTO 700MT ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista nel segmento delle adventure di media cilindrata che, come dimostrano i dati di vendita, sta spopolando. In un panorama sempre più ricco di proposte, la nuova arrivata dalla Cina può fare affidamento sull’ottimo rapporto dotazione/prezzo, secondo me il suo “Cool Factor”. Ora vi dico perché.

Design: richiama la 800MT

Aspetto e qualità costruttiva sono senz’altro punti di forza della nuova adventure di CFMOTO, che nel look riprende le sorelle maggiori con motore da 799 cc. Nonostante sia la minore, però, a livello di qualità percepita non si avverte troppa disparità, anzi, anche qui assemblaggi curati e attenzione al dettaglio al livello di alcuni costruttori europei e meglio (addirittura) di alcuni modelli giapponesi che costano il doppio. Come fanno? La risposta probabilmente la sapete già, ma va detto che CFMOTO tra i brand cinesi è quello più glamour e attento al dettaglio.

Colorazioni disponibili:

Nebula White (bianco con dettagli blu)

Nebula Black (nero con accenti dorati)

Personalmente, la versione nera risulta più aggressiva e accattivante.

Tecnologia e dotazioni: completa e moderna

Come dicevo in apertura, il suo “Cool Factor” è il rapporto dotazione/prezzo. A poco più del prezzo di uno scooter GT potrete portarvi a casa una moto che ha dotazione tecnologica (ma anche tecnica, come vedremo tra poco) da moto di segmento premium. Display TFT da 5 pollici è chiaro e facilmente leggibile, con connettività Bluetooth per la gestione di chiamate, messaggi e navigazione tramite MotoPlay e Google Maps.

Dotazioni principali:

ABS a doppio canale disinseribile

Traction control

Manopole e sella riscaldabili

Parabrezza regolabile

Tubolari paramotore

Paramani

Cavalletto centrale

Il tris di borse è opzionale, ma la moto è già predisposta per l’installazione.

La 700MT ADV monta un bicilindrico parallelo da 693 cc, raffreddato a liquido, che eroga 68 CV a 9.500 giri/min e 60 Nm a 6.000 giri/min. È lo stesso propulsore già visto sulla 700CL-X, ma senza il comando elettronico ride-by-wire, che aveva suscitato qualche perplessità nella gestione dell'acceleratore. La velocità massima dichiarata è di oltre 170 km/h, un dato che appare realistico ma che potrà essere verificato con ulteriori test.

Ciclistica e sospensioni regolabili

Nonostante i 225 kg a secco, la 700MT ADV è costruita su un robusto telaio tubolare in acciaio, pensato per bilanciare stabilità e agilità, soprattutto nei viaggi a pieno carico.

Anteriore: forcella rovesciata da 43 mm, regolabile in compressione e ritorno, con un'escursione di 150 mm.

Posteriore: monoammortizzatore regolabile nel precarico e ritorno, con escursione di 148 mm.

A frenare la moto ci pensano una coppia di pinze radiali anteriori che mordono dischi da 300 mm e una pinza a pistoncino singolo al posteriore sul disco da 240 mm.

Comfort ed ergonomia: pronta per i lunghi viaggi

La posizione di guida è comoda e naturale, con il busto eretto e il manubrio ampio che garantisce un controllo ottimale, anche a bassa velocità. La sella, posizionata a 820 mm da terra, è ben imbottita e permette di toccare il suolo senza difficoltà, facilitando la gestione del peso complessivo (240 kg con il pieno).

Anche il passeggero è ben accolto, con una seduta spaziosa, maniglie integrate nel portapacchi e gommini antiscivolo.

Maneggevolezza e piacere di guida

Nonostante la mole, la 700MT ADV sorprende per la facilità di guida. In città si destreggia bene grazie al raggio di sterzata ampio e alla fluidità del motore. Sul pavé e sulle sconnessioni, le sospensioni KYB assorbono le asperità in modo efficace, anche se una regolazione più precisa dell'idraulica migliorerebbe ulteriormente il comfort.

In autostrada, il bicilindrico offre una spinta costante e una buona riserva di coppia per affrontare i sorpassi. Tuttavia, si avvertono leggere vibrazioni attorno ai 6.500-7.000 giri, corrispondenti a circa 140 km/h.

Consumi e autonomia: efficiente nei consumi

Con un serbatoio da 20 litri, l’autonomia stimata è di circa 350 km, con un consumo medio rilevato di 5,7 l/100 km. Naturalmente, questi valori possono variare in base allo stile di guida e al carico.

Off-road leggero: all'altezza della sfida

Pur non essendo una vera moto da enduro, la 700MT ADV affronta senza problemi sterrati leggeri. Il controllo di trazione e l’ABS disinseribili, insieme al manubrio largo, garantiscono un buon controllo, anche se peso e pneumatici poco tassellati ne limitano l’ambito d'azione.

La CFMOTO 700MT ADV 2025 è disponibile in due colorazioni (bianco e nero) a un prezzo competitivo di 6.690 euro IVA inclusa. Il tris di borse è offerto come optional, con un costo stimato intorno ai 1.000 euro.

Con un mix di dotazioni complete, comfort e un prezzo aggressivo, la 700MT ADV si propone come una valida alternativa a modelli consolidati come Benelli TRK 702 e Moto Morini X-Cape.

Pro e Contro

✅ Pro:

Motore fluido e prestazionale

Comfort elevato per pilota e passeggero

Tecnologia avanzata e dotazioni complete

Prezzo competitivo

❌ Contro:

Vibrazioni percepibili ad alti regimi

Peso elevato in manovra

Con queste caratteristiche, la sfida nel segmento delle adventure di media cilindrata si fa sempre più interessante.

