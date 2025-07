Triumph: la migliore "Icon of British Originality"? Vota la tua preferita!

Triumph annuncia le 5 finaliste del concorso Triumph Originals 2025, per eleggere la ''Icon of British Originality''. Il pubblico di tutto il mondo potrà ora votare la Bonneville preferita: scopriamo quali sono le moto selezionate, come esprimere il proprio voto e quando si chiude il concorso.

Triumph Originals 2025: le 5 moto finaliste

I giudici hanno selezionato 5 creazioni provenienti da Brasile, Francia, Italia, Thailandia e Regno Unito, ognuna delle quali rivela la propria interpretazione

unica dell'influenza culturale britannica. Stati Uniti, Canada e Messico, invece, non hanno superato la prima fase.

Triumph Speed Twin 1200 diventa Gaijin

La moto del Brasile è Gaijin, una café racer dark basata su una Speed Twin 1200, creata dal team di Shibuya a San Paolo. Diversi dettagli sono realizzati a mano, come il raffinato motivo a conchiglia dipinto sulla carrozzeria, la piega sagomata sul serbatoio e il codino tronco.

Triumph Speed Twin 1200 RS: Hail to the Twin

Anche il team francese ha scelto di partire da una Speed Twin 1200 RS. Progettata da FCR Original, la moto celebra il motore bicilindrico parallelo Triumph, l'innovazione di produzione che ha caratterizzato la rivoluzionaria Speed Twin del 1937. Il posteriore è stato completamente riprogettato, ponendo il motore al centro della creazione e realizznado un cerchio anteriore unico, a razze sdoppiate, mentre al posteriore c'è una ruota lenticolare, con un telaio super snello. La verniciatura incorpora rame placcato a mano e foglia d'oro per esaltare la bellezza e la potenza del motore e riporta il nome della motocicletta, Hail to the Twin.

Triumph Bonneville Bobber: la proposta italiana

La proposta italiana, portata in gara da Triumph Italia e South Garage Motor Co, è una Bobbber creata da Giuseppe Carucci, il fondatore della prestigiosa officina con sede a Milano. Carucci si è ispirato all'eleganza delle Speed Twin originali degli anni '30 e '40 ma riprogettando la ciclistica, utilizzando tecniche di ingegneria di precisione: la forcella, infatti, è realizzata ad hoc.

Triumph Bonneville T100: Art of Motorcycle

Dalla Thailandia arriva Art of Motorcycle, creazione di Moo Yong. L'atelier Zeus Custom, a Bangkok, è partito da una Bonneville T100 personalizzata nel leggendario stile Zeus. Lo scarico corto completo realizzato a mano presenta un motivo Zeus inciso al laser, mentre gli inserti in pelle lavorati a mano presentano un portafoglio integrato con il logo Zeus ricamato, unendo stile e funzionalità.

Triumph Bonneville T100: Sunraiser

Anche la moto portata in gara dal Regno Unito è una T100. Realizzata da Stockwell Design presso Triumph London, è ispirata al movimento rock 'n' roll britannico degli anni '60. Bonneville Sunraiser è caratterizzata da suoi colori brillanti, in alluminio lucidato e acciaio inossidabile, rifiniti con logo Triumph in corsivo.

Triumph Originals 2025: vota la tua Bonneville preferita

Per votare la propria Triumph Bonneville preferita ed eleggere la ''Icon of British Originality'' è sufficiente andare nell'apposita sezione del sito della Casa inglese, cliccando qui. Avete tempo fino al 5 agosto, il 12 agosto sarà annunciata la vincitrice.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/07/2025