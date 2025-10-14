Moto novità 2026

Triumph: 20 novità in arrivo, le prime tra pochi giorni. Ecco quando

Triumph Motorcycles annuncia l'arrivo di 20 novità 2026: scopriamo di quali modelli potrebbe trattarsi e quando arriveranno

Triumph Motorcycles ha annunciato l'arrivo di ben 20 novità 2026. Nuovi modelli, aggiornamenti di quelli esistenti, il tutto nei prossimi 6 mesi. Scopriamo allora quali potrebbero essere le novità e quando arriveranno le prime...

Triumph Motorcycles: quali sono e quando arrivano le novità 2026

Le prime novità della gamma Triumph 2026 verranno svelate a partire dal 21 ottobre, con il lancio della campagna True Originals Never Settle, poi sarà la volta di un nuovo modello, il 28 ottobre prossimo. Non è ancora trapelato nulla ma, stando alle indiscrezioni, tra le 20 novità che la Casa di Hinckley è in procinto di lanciare, potrebbero esserci modelli come la Bonneville 400, la Thruxton 400 e la Trident 800. Per saperlo non vi resta che collegarvi sul nostro sito il prossimo 21 ottobre.

