Nuova Kawasaki KLE 2026: ecco quando sarà svelata (prima di EICMA)

Kawasaki presenterà la nuova KLE 2026 prima di EICMA: scopriamo quando arriva la nuova enduro stradale della Casa di Akashi
La nuova Kawasaki KLE 2026 è in arrivo, ma la vedremo prima di EICMA. La Casa di Akashi ha infatti condiviso un video dove annuncia quando sarà presentata: scopriamolo attraverso l'ultimo video teaser.
Nuova Kawasaki KLE 2026: ecco quando sarà svelata (su YouTube)
In attesa di vedere la nuova KLE 2026 dal vivo ad EICMA, iniziamo a puntare gli orologi: venerdì 24 ottobre collegatevi qui sul nostro sito per conoscere insieme a noi la nuova enduro stradale giapponese.
Pubblicato da Michele Perrino, 22/10/2025
