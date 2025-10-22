Nuova Kawasaki KLE 2026: ecco quando sarà svelata (prima di EICMA)

La nuova Kawasaki KLE 2026 è in arrivo, ma la vedremo prima di EICMA. La Casa di Akashi ha infatti condiviso un video dove annuncia quando sarà presentata: scopriamolo attraverso l'ultimo video teaser.

Nuova Kawasaki KLE 2026: ecco quando sarà svelata (su YouTube)

In attesa di vedere la nuova KLE 2026 dal vivo ad EICMA, iniziamo a puntare gli orologi: venerdì 24 ottobre collegatevi qui sul nostro sito per conoscere insieme a noi la nuova enduro stradale giapponese.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/10/2025