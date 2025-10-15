Kawasaki Italia, Tommaso Telaro è il nuovo Sales & Marketing Manager

Kawasaki Italia ha annunciato la nomina di Tommaso Telaro in qualità di nuovo Direttore Sales & Marketing. Riportiamo il comunicato in modo integrale.

''Quella di Telaro è una figura di consolidata esperienza, conosciuta nel mondo delle due ruote per la sua autorevolezza e una profonda conoscenza del mercato italiano. Il suo arrivo segna un momento importante per l’Azienda, che si affaccia così alle sfide dei prossimi anni con una leadership forte, dinamica e orientata al futuro. Tommaso Telaro porta con sé una considerevole esperienza costruita su solidi principi aziendali: una carriera che attraversa ruoli di crescente responsabilità nel settore motociclistico, una formazione tecnica di alto livello e, soprattutto, una visione chiara di cosa significa oggi rafforzare l’identità di un brand in un mercato altamente dinamico. È un professionista che conosce bene le strategie commerciali, capace di dare forma a numeri e idee attraverso azioni concrete e una comunicazione efficace. In Kawasaki Italia avrà il compito di guidare le attività commerciali e di marketing, lavorando in sinergia con la rete di vendita, il team interno e l’HQ europeo per consolidare la presenza del marchio in Italia. La sfida sarà continuare a crescere, rimanere coerenti con i valori Kawasaki — performance, affidabilità, tecnologia — e raccontarli in modo autentico, moderno e vicino alle nuove generazioni, spaziando tra moto stradali, veicoli off-road e Jet Ski''.

Dichiara Tommaso Telaro: “Sono onorato ed emozionato di entrare a far parte di Kawasaki Italia. Il rispetto che nutro per questo brand e per il lavoro svolto dal team fino ad oggi è profondo. Affronto questa nuova sfida con umiltà e spirito di continuità, pronto a dare il mio contributo con passione e pragmatismo”.

Kawasaki Italia, Tommaso Telaro è il nuovo Direttore Sales & Marketing

Questa nomina rappresenta un passo strategico per Kawasaki Italia, che punta su un leader in grado di armonizzare strategia commerciale e marketing con chiarezza, determinazione e orientamento ai risultati.

