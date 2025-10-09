Kawasaki a EICMA 2025: ecco cosa ci sarà sullo stand

EICMA 2025 è ormai alle porte, a meno di un mese dall'apertura dei cancelli di Rho Fiera, le anteprime delle novità 2026 iniziano ad essere numerose. Vero, quest'anno ci saranno delle defezioni - la situazione finanziaria ha fatto desistere KTM e Fantic - ma di moto da vedere ce ne saranno in quantità, tra queste anche quelle di Kawasaki.

Maxi naked, KLE e non solo, che Kawasaki vedremo a EICMA?

Kawasaki Z1100 SE e Z1100 2026

Con una nota alla stampa, la Casa di Akashi ha confermato la sua presenza al Salone – Padiglione 11, Stand N46 - dove esporrà al centro dell'attenzione le nuove maxi naked Z 1100 e Z 1100 SE, gradito ritorno sul mercato in un segmento, quello delle naked ad alte prestazioni ma non esagerate, che vede anche la Suzuki GSX-S1000 Evo e la Honda Hornet. Ovviamente non sarà la sola, il teaser pubblicato nei giorni scorsi conferma le indiscrezioni: a EICMA 2025 ci sarà l'atteso ritorno di KLE, ancora da capire se sarà spinta dal bicilindrico parallelo 500cc (con confronto con KTM 390 Adventure, Himalayan e CFMOTO 450MT) o magari qualcosa di più perfomante. Ma non dovrebbe essere finita qui, nel comunicato si parla anche di aggiornamenti a modelli esistenti, sia dal punto di vista cromatico ma soprattutto tecnologico. Insomma, secondo me di motivi per fare un salto allo stand di Kawasaki ce ne sono a sufficienza, passaggio consigliato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/10/2025