Nuova Kawasaki KLE: il 2026 è l'anno buono! Il video teaser

Avatar di Michele Perrino, il 02/10/25

5 ore fa - Kawasaki pubblica un video teaser con protagonista la nuova KLE

Nuova Kawasaki KLE sembra pronta per il debutto: sul canale YouTube, infatti, la Casa di Akashi pubblica un video teaser

Lo aveva detto Kawasaki, a EICMA 2024: la KLE sarebbe tornata. Eccola, allora, l'enduro stradale che si prepara al rientro sul mercato. Guardiamo il video teaser.

Kawasaki KLE 2026: novità e data di arrivo

Il video teaser non dice molto della nuova Kawasaki KLE 2026, salvo che arriverà presto, come conferma il ''Cooming soon''. Stando a quanto visto a EICMA 2024 sarà il ritorno in gamma, per Kawasaki, di una moto con cerchio anteriore da 21'' a raggi ma, rispetto alla vecchia versione, su questa troveremo forcella a steli rovesciati, freno a disco singolo con pinza assiale, telaio a traliccio e un bicilindrico parallelo frontemarcia. Motore da 650 cc? È la scelta più ''facile'', avendo la Casa di Akashi già in gamma il motore da 68 CV e 64 Nm. Tutto sembra pronto, prepariamoci per conoscere la nuova KLE 2026 proprio a EICMA 2025.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/10/2025
