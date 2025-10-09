Ducati presenta la moto con la quale nasce la V2 Future Champ Academy

La Ducati Panigale V2 sarà la protagonista della V2 Future Champ Ducati Academy - Become the Next One, accademia racing organizzata dalla Casa bolognese con Michele Pirro e Garage51 per i giovani piloti: scopriamo come funziona.

V2 Future Champ Ducati Academy: la moto è la Panigale V2

Ducati Panigale V2: nel 2026 giovani e giovanissimi potranno correre nell'Academy

Lo scopo della V2 Future Champ Ducati Academy è quello di formare un vivaio di piloti giovani targati Ducati. La Casa di Borgo Panigale metterà in campo le V2, mentre saranno Michele Pirro e Garage51 a supportare i centauri a caccia di successo. L'Academy prenderà piede insieme col CIV, il Campionato Italiano Velocità, nel World Ducati Week 2026 e nel Circuito World Superbike. I piloti, in sella alla Panigale V2 opportunamente modificata, saranno impegnati in test pre-campionato e, per ogni tappa, qualifiche e doppia gara. Tutti i dettagli del campionato saranno svelati in occasione di EICMA 2025, ma per ricevere informazioni sulla V2 Future Champ Ducati Academy potete compilare il form della pagina dedicata, cliccando qui.

Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales Ducati: ''La storia di Ducati è profondamente legata al mondo delle competizioni, e investire sui giovani significa costruire oggi i campioni di domani. Per questo siamo molto orgogliosi di lanciare la V2 Future Champ Ducati Academy, un progetto fortemente voluto e ideato per accompagnare i nuovi talenti dalla passione alla professionalità, offrendo loro tutti gli strumenti per diventare protagonisti del motociclismo del futuro. Il format nasce per chi desidera mettersi in gioco e crescere, potendo contare sul supporto di un’eccellenza come Ducati, che ha fatto delle competizioni la propria essenza. Fondamentale in questo percorso è Michele, il cui impegno allo sviluppo della Desmosedici GP ha contribuito in maniera importante ai risultati odierni di Ducati. Desidero ringraziarlo non solo come professionista ma anche come amico: con la sua esperienza, competenza tecnica e il suo entusiasmo sarà sicuramente un’ispirazione per i nostri i giovani piloti''.

Michele Pirro, Pilota Tester Ufficiale MotoGP Ducati: ''C’è un grande valore nell’esperienza e in Ducati ho avuto modo di toccare con mano l’eccellenza lavorando a contatto con persone straordinarie: è questa ricchezza che oggi desidero trasferire ai giovani attraverso la V2 Future Champ Ducati Academy. In questo campionato tutti correranno con le stesse moto e nelle stesse condizioni tecniche, a fare la differenza saranno solo il talento, l’impegno e la capacità di crescere. La parità tecnica garantisce un ambiente meritocratico, dove chi emerge lo fa per le proprie qualità e per il lavoro svolto insieme al team. Questa Academy è un'opportunità concreta di crescita e la possibilità di guadagnarsi un posto nelle categorie superiori. È la sintesi della mia esperienza, con la volontà di trasferire alle nuove generazioni il bagaglio di una carriera. Il mio obiettivo è quello di fare in modo che i prossimi campioni del mondo della Ducati provengano dalla filiera sportiva V2 Future Champ Ducati Academy''.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/10/2025