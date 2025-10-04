MotoGP Indonesia 2025, le pagelle di Mandalika

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Indonesia a Mandalika: Aldeguer e Acosta, lampi di futuro! Alex Marquez è Mr. Consistency! Bez, Marquez, Mir e Bagnaia: giornataccia!

FERMIN ALDEGUER - VOTO 10 - Senza Bezzecchi ha campo libero, va in fuga come ieri, ma stavolta non c'è nessuno che può riprenderlo. Vittoria da rookie in MotoGP, non accadeva dal 2021 con Jorge Martin.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - La sensazione è che finisce le gomme dopo pochi giri, eppure resta sempre lì, lotta con chiunque e alla fine si va pure a riprendere la piazza d'onore superando di nuovo Alex Marquez.

ALEX MARQUEZ - VOTO 8 - Da qualche gara fa fatica, ma quest'anno ha ormai raggiunto una costanza di rendimento invidiabile, che gli consegnano con 4 gare d'anticipo il titolo di best indipendent rider!

BRAD BINDER - VOTO 7,5 - Un quarto posto che dà fiducia, riesce a tornare sotto ai primi dopo un avvio tranquillo e a cogliere diverse occasioni di sorpasso, prendendosi il suo miglior risultato della stagione.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Il podio sembrava lì, a portata di mano, ma una fase centrale poco consistente vanifica tutto. Poi dall'ottava posizione risale in quinta, ma questo non fa che aumentare i suoi rimpianti.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 3 - Ovviamente, quest'orribile weekend non è tutta farina del suo sacco, ma che voto si può dare a una caduta quando si è ultimo e staccato dopo pochi giri? Ritornerà, di nuovo.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 4 - Oggi poteva vincere a mani basse, ma brutta partenza a parte, pesa l'errore a metà tra foga e distrazione, che lo porta a centrare Marquez e a rotolare rovinosamente nella ghiaia.

JOAN MIR - VOTO 4 - Stesso identico discorso che per Bezzecchi, oggi poteva conquistare sicuramente un podio, almeno vedendo a quanto fatto ieri nella Sprint, ma si toglie dai giochi dopo poche curve.

MARC MARQUEZ - VOTO SV - Dopo una bella partenza è sesto, ma un'incertezza in una piega verso destra sorprende Bezzecchi che centra in pieno la sua posteriore. Speriamo non si sia fatto di nuovo male.

I voti degli altri

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 - Dopo la sprint lo attendevamo sul podio, e invece è apparso incompiuto.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - Gira che ti rigira è sempre la miglior Yamaha, costante e intelligente.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5,5 - Non una bella gara per Morbido, giornata da vorrei ma non posso.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5,5 - Voto fotocopia del compagno, rimandato a Phillip Island.

ALEX RINS - VOTO 6,5 - Sprazzi di vero Rins oggi, poi calano le gomme e scivola in P10. Ma bravo!

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6 - Gara un po' anonima per lui, ma non arriva lontano dal gruppone.

JOHANN ZARCO - VOTO 5 - Oggi è nella terra di nessuno, lontano da chi lo precede e da chi lo segue.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 4 - Oggi che si poteva regalare qualche soddisfazione, è sempre lontano.

JACK MILLER - VOTO 4 - Mentre lotta per buoni punti, scivola e finisce nella ghiaia a 3 giri dalla fine.

ENEA BASTIANINI - VOTO SV - Si ritira lontano dalle telecamere, mentre era 13° e non proprio in palla.

Jorge Martin, Ai Ogura e Maverick Vinales non paretcipano al GP d'Indonesia per infortunio.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/10/2025