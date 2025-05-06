MotoGP Indonesia 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Questo fine settimana si svolgerà il diciottesimo round stagionale del Motomondiale, il Gran Premio d'Indonesia sul circuito di Mandalika, tracciato spettacolare incastonato sull’isola di Lombok. Un appuntamento che arriva a sole cinque gare dalla fine di un campionato già entrato nella storia, con Marc Marquez fresco del suo settimo titolo mondiale e ora libero di correre senza pressioni, a caccia di record e nuove statistiche da aggiornare. Lo spagnolo, però, a Mandalika non ha mai avuto fortuna: incidenti, cadute e ritiri hanno finora impedito di vedere il #93 sul podio indonesiano. Chi invece ci arriva con grande fiducia è Pecco Bagnaia, tornato protagonista a Motegi con un weekend perfetto: vittoria nella Sprint e trionfo anche in gara lunga. Il piemontese punta a chiudere la stagione in crescendo, difendendo il secondo posto in classifica dall’assalto del fratello minore di Marc, Alex Marquez, sempre più competitivo con la Gresini. E non vanno dimenticati i contendenti diretti per il podio iridato, come Marco Bezzecchi, deciso a riscattarsi dopo un fine settimana giapponese difficile, e Franco Morbidelli, che continua a dare segnali di crescita. Dietro, la battaglia per la top five e per il primato tra gli indipendenti si fa sempre più calda, con Pedro Acosta pronto a rifarsi dopo lo zero di Motegi e Fabio Di Giannantonio che cerca continuità. Attenzione anche a Joan Mir, reduce dal primo podio con la Honda e motivato a riportare la casa giapponese stabilmente nelle posizioni che contano. Mandalika, con i suoi curvoni veloci e il clima imprevedibile, è una pista che non perdona e potrebbe sparigliare le carte, come già accaduto in passato con gare bagnate e colpi di scena.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 3 ottobre

Prove libere 1: 4.45 – 5.30

Prequalifiche: 9.00 – 10.00

Sabato 4 ottobre

Prove libere 2: 4.10 – 4.40

Qualifiche 1: 4.50 – 5.05

Qualifiche 2: 5.15 – 5.30

Sprint: 9:00

Domenica 5 ottobre

Gara Moto3: 6.00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 4 ottobre

Qualifiche MotoGP: 4.50-5.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 9:00 (diretta)

Domenica 5 ottobre

Gara Moto3: 11.00 (differita)

Gara Moto2: 12.15 (differita)

Gara MotoGP: 14.00 (differita)

IL METEO DEL GP

Venerdì 3 ottobre: meteo; temperatura 23°-32°; precipitazioni 20%; umidità 72%

Sabato 4 ottobre: meteo; temperatura 23°-32°; precipitazioni 25%; umidità 71%

Domenica 5 ottobre: meteo; temperatura 22°-31°; precipitazioni 65%; umidità 74%

