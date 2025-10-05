Incidente Bezzecchi-Marquez: lesione per lo spagnolo, Aprilia si scusa

L'incidente tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez avvenuto nel primo giro del GP Indonesia ha avuto pesanti conseguenze fisiche per il fresco campione del mondo 2025. Lo spagnolo ha infatti lasciato il circuito di Mandalika con il braccio destro legato al collo a causa di una lesione alla clavicola destra. L'arto è lo stesso che ha costretto Marquez a un lungo calvario dopo l'infortunio del 2020 e il successivo rientro alle competizioni troppo precoce.

Le condizioni di Marquez

A dare un aggiornamento sulle condizioni di Marquez è stata la Ducati, tramite un comunicato: ''A seguito dell'incidente di oggi a Mandalika, Marc Marquez ha riportato una lesione alla clavicola destra. Il pilota spagnolo si recherà stasera a Madrid per ulteriori accertamenti medici e per decidere il trattamento da seguire''.

Parlando delle sue condizioni, il nove volte iridato ha spiegato: ''Il piano è di volare a Madrid il prima possibile. Poi andare subito dal medico e sistemare la clavicola perché sento che c'è qualcosa di rotto. Da quel momento, ascoltare il medico e cercare di riprendersi bene''.

Marquez assolve Bezzecchi, Aprilia si scusa

L'incidente è stato provocato da un errore di valutazione di Bezzecchi che, dopo una brutta partenza che lo ha visto scivolare dal primo al settimo posto, ha cercvato di rimontare con troppa fretta. Marquez non ha polemizzato con l'avversario, assolvendo l'italiano: ''Le corse sono queste e queste cose succedono. È vero che questa volta non è stato un mio errore. Bezzecchi è già venuto da me e mi ha chiesto scusa''. Tramite i social media, il pilota della Ducati ha poi chiesto ai suoi tifosi di non prendere di mira Bezzecchi: ''Per favore, niente rancore verso Marco, nessuno lo fa apposta''.

Not the best way to celebrate the championship, but this is racing. Today we’ll fly to Madrid and the doctors will evaluate everything.

Please, no hard feelings towards Marco, nobody does it on purpose.

Thanks for all your support ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/wM6Ep7T7es — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 5, 2025

Dopo l'incidente, Bezzecchi è stato portato al Centro Medico per controlli medici e in seguito elitrasportato all’ospedale di Mataram; gli accertamenti non hanno evidenziato fratture. Per l'Aprilia è stato il CEO Massimo Rivola ad esprimersi sull'accaduto, scusandosi a nome del team con Marquez: ''Innanzitutto le nostre scuse vanno a Márquez, siamo molto dispiaciuti per quello che è successo. Un'altra domenica veramente amara per noi, con un Marco che per due giorni è stato il pilota più veloce in pista e quindi chiaramente la nostra aspettativa, ancora di più partendo dalla pole, era quella di portare a casa il massimo. Ma le corse sono così. Questo è un anno in cui abbiamo tanto da imparare, nonostante gli acciacchi il nostro spirito rimane quello di non mollare fino all’ultima gara per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati''.

In questo weekend era assente l'altro pilota titolare dell'Aprilia, Jorge Martin, convalescente dopo il nuovo intervento chirurgico a cui si è sottoposto dopo la caduta in Giappone.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/10/2025