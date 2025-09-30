Jorge Martin operato alla clavicola: per lui niente Indonesia

Si è concluso con successo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Jorge Martín per la frattura scomposta alla clavicola destra, rimediata sabato nella sprint del Gran Premio del Giappone a Motegi. Nell'occasione, il campione del mondo 2024 era stato protagonista di una caduta che aveva coinvolto anche l'altra Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi.

An unfortunate teammate wipeout with bigger consequences for @88jorgemartin 💥



Immediato il rientro in Spagna

Dopo la caduta, gli esami radiografici avevano confermato la gravità della lesione e lo spagnolo era stato trasferito in elicottero al Dokkyo Medical Hospital per ulteriori accertamenti. La tomografia computerizzata non aveva fortunatamente evidenziato complicazioni oltre alla frattura. Domenica il pilota ha fatto rientro in Spagna, dove martedì mattina è stato operato presso l’Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dall’équipe del professor Xavier Mir, specialista di riferimento per i piloti MotoGP che già aveva seguito Martin nei precedenti infortuni di questa sfortunata annata.

MotoGP 2025: Jorge Martin (Aprilia)

I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni in base al decorso post-operatorio. In occasione del prossimo Gran Premio d’Indonesia, Martín non verrà sostituito, come previsto dal regolamento. Lo spagnolo, infortunatosi nei test invernali in Malesia, si era nuovamente fatto male al rientro nelle competizioni avvenuto nel weekend del GP Qatar. Il secondo rientro stagionale era avvenuto prima della sosta estiva, nel GP Repubblica Ceca, seguito da incoraggianti segnali di crescita come il quarto posto ottenuto in Ungheria. Ora questo nuovo stop, all'interno di un'annata davvero travagliata macchiata anche dalle discussioni circa la sua possibile uscita dal contratto che lo lega alla casa di Noale, vicenda poi rientrata.

Il commento di Rivola all'incidente di sabato

Parlando di quanto accaduto nelle primissime fasi della Sprint di sabato a Motegi, il CEO di Aprilia Massimo Rivola aveva dichiarato: ''Jorge e, soprattutto, Marco non partivano dalla posizione in griglia che meritavano. Un grave errore di valutazione in frenata di Jorge ha causato purtroppo un bruttissimo incidente ad entrambi. Guardando l’accaduto, possiamo dire di essere fortunati che sia stato coinvolto un solo pilota e che Marco, alla fine, non abbia riportato fratture. Ci dispiace sapere che Jorge dovrà nuovamente affrontare un intervento chirurgico, dopo una stagione a dir poco travagliata''.

