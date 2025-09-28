MotoGP Giappone 2025, le pagelle di Motegi

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP del Giappone a Motegi: Bagnaia e Marquez: dominio rosso! Mir, il terzo "comeback"! Acosta fa disfa, Bez e Morbido, bravi ragazzi!

Le pagelle del Gran Premio del Giappone al Motegi Twin Ring: Bagnaia e Marquez: dominio rosso! Mir, il terzo ''comeback''! Acosta fa disfa, Bez e Morbido, bravi ragazzi! Di seguito tutti i voti della domenica di Motegi.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 - Pecco is back! Dopo 16 gare, alla 17° con i suoi tecnici trova la quadra tecnica sulla sua moto e lui fa sembrare tutto semplice: duplice vittoria senza appello! Bastava poco...

MARC MARQUEZ - VOTO 9 - Oggi vincere non contava (e non ci è andato lontano). Il voto alla stagione è 11! Ha dominato e meritato di vincere e realizzare il più grande comeback della storia del motociclismo.

JOAN MIR - VOTO 9 - Il weekend dei comeback. Il calvario tecnico passato da Mir negli ultimi 5 anni è passato troppe volte sotto traccia. Da campione del mondo a brocco, ma non è mai così. E oggi lo dimostra.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 8 - Ieri ha rischiato grosso, centrato da Martin e ferito alla gamba destra. Oggi sale comunque in sella e fa il possibile, portando a casa una quarta posizione ottima per il morale.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7,5 - Buona gara per il Morbido, che tutto è meno che morbido quando sorpassa. Per conferme, citofonare ''Acosta'' o ''Quartararo''. Un 5° posto che lo riporta in top 5 in classifica.

ALEX MARQUEZ - VOTO 6 - Uno dei weekend più inconsistenti dell'anno per Alex, che sembra avere un po' smarrito la via. Se Pecco è davvero tornato, dovrà stare attento nelle ultime gare a difendre il 2° posto.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7,5 - Un altro che sembra aver imboccato la strada giusta, nelle ultime gare qualcosa è cambiate e lui è stabilmente in top 10. Non è un brocco neanche lui... avviso per i leoni da tastiera.

PEDRO ACOSTA - VOTO 5 - La strada che porta alla gloria è irta di difficoltà, ma come si suol dire, o si vince o si impara. Oggi Pedro ha imparato qualcosa, e gli sarà utile per il futuro, potete starne certi.

I voti degli altri

FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - Sempre una spanna sopra. 8 per un 8° posto? Con questa Yamaha: sì!

JOHANN ZARCO - VOTO 6,5 - Dopo Le Mans e Silverstone si era un po' perso. Oggi un segnale positivo.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 6 - Dopo due brutte gare, tra San Marino e Giappone sta ritrovando la via.

ENEA BASTIANINI- VOTO 7,5 - Bella gara per Enea che rimonta da 20 a 11 ritrovando un po' di sorriso.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Arriva in scia a Bastianini, ma partiva un bel po' più avanti. 2° tra le KTM.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5 - Spento tutto il weekend, se vuole la top 5 deve cambiare rotta.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6 - Due punticini con una moto complicata, una sufficienza sulla fiducia.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 6 - Notizia: non è ultimo. Un piccolo passo avanti su una pista che ama.

MAVERICK VINALES - VOTO 6 - Ancora dolorante, sarà una strada lunga, ma tornerà anche lui.

ALEX RINS - VOTO 5 - Ultimo e in crisi tecnica non da oggi. Peccato, è un altro bravo da recuperare.

JACK MILLER - VOTO 6 - Stava facendo una gara in zona punti, poi la catena lo ha lasciato a piedi.

TAKA NAKAGAMI - VOTO 5 - Wild card, okay, ma per il 6 è richiesto almeno di arrivare al traguardo.

LUCA MARINI - VOTO SV - Si ritira nei primi giri per un problema tecnico sulla sua Honda.

Jorge Martin e Ai Ogura non paretcipano al GP del Giappone per infortunio.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/09/2025