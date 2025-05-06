MotoGP Giappone 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Il mondiale MotoGP è giunto al suo diciassettesimo round stagionale, il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi, dove domenica Marc Marquez potrebbe laurearsi per la nona volta campione del mondo, la settima nella classe regina. Dopo oltre 2.000 giorni dall’ultimo titolo, Marquez (Ducati Lenovo Team) è pronto a completare uno dei ''comeback'' più straordinari della storia dello sport: con 182 punti di vantaggio in classifica, domenica potrebbe mettere in cassaforte il titolo 2025. L’unico ostacolo rimasto è suo fratello Alex (BK8 Gresini Racing MotoGP), autore di una stagione da record e già vincitore in Giappone nel 2013 in Moto3, che punta anche al titolo di miglior pilota indipendente. La lotta per il terzo gradino del podio vede Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) in vantaggio su Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di appena otto punti, con Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) pronto a inserirsi nella battaglia che deve riscattare il doppio ritiro del 2024 a Motegi, dove partiva in pole, così come puntano a essere competitivi anche i suoi colleghi di KTM Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3). Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) potrebbero essere sorprese interessanti, così come Jorge Martin (Aprilia Racing) tornato competitivo. Infine, non possiamo mai escludere dalla lotta Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), mentre un occhio di riguardo avrà questo weekend l'ottimo rookie Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) che correrà in casa.

Venerdì 26 settembre

Prove libere 1: 3.45 – 4.30

Prequalifiche: 8.00 – 9.00

Sabato 27 settembre

Prove libere 2: 3.10 – 3.40

Qualifiche 1: 3.50 – 4.05

Qualifiche 2: 4.15 – 4.30

Sprint: 8:00

Domenica 28 settembre

Gara Moto3: 4.00

Gara Moto2: 5:15

Gara MotoGP: 7:00

Sabato 27 settembre

Qualifiche MotoGP: 3.50-4.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 8:00 (diretta)

Domenica 28 settembre

Gara Moto3: 11.00 (differita)

Gara Moto2: 12.20 (differita)

Gara MotoGP: 14.00 (differita)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Mobility Resort Motegi da 4,801 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 6, il massimo, in coabitazione dei GP Thailandia e GP Austria. Decisive sono le 8 frenate al giro di cui 5 della categoria Hard e 2 Medium. In un giro i piloti della MotoGP usano i freni per 31 secondi e mezzo, affrontando 6 decelerazioni da almeno 1,3 g.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Mobility Resort Motegi per l’impianto frenante è la 11: le MotoGP passano da 310 km/h a 85 km/h in 4,9 secondi in cui percorrono 239 metri grazie al carico di 5,6 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g e la pressione del liquido freno Brembo tocca i 12 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 26 settembre: Sereno con nuvole; temperatura 18°-31°; precipitazioni 20%; umidità 71%

Sabato 27 settembre: Sereno con nuvole; temperatura 17°-29°; precipitazioni 20%; umidità 56%

Domenica 28 settembre: Nuvoloso; temperatura 18°-27°; precipitazioni 40%; umidità 67%

