Jorge Martin esce allo scoperto: "Mai violato il contratto con Aprilia"

Nuovo capitolo della vicenda che vede coinvolti Jorge Martin, l'Aprilia e la validità del contratto che lega le parti anche per la prossima stagione. Dopo le indiscrezioni circolate due settimane fa e i successivi chiarimenti resi pubblici dalla casa di Noale, questa volta è stato il campione in carica della MotoGP a dare la sua versione dei fatti, in una lettera diffusa questa mattina. Dalle sue parole, appare evidente come tra le parti le distanze rimangano ancora notevoli.

Martin: ''Ho deciso di esercitare il mio diritto di uscita dal contratto per il 2026''

Qui di seguito, la lettera di Martin, indirizzata ai suoi tifosi, ai media e a tutti gli appassionati della MotoGP:

Ciao a tutti, Vorrei condividere con tutti i fan, i media e le persone che seguono la mia carriera una chiara spiegazione della mia situazione con Aprilia. Non ho mai violato il contratto. Quando l'abbiamo firmato, ho concordato con Aprilia che, se non si fossero verificate determinate circostanze, mi sarei riservato il diritto di decidere il mio futuro per il 2026. Questa era una condizione essenziale per accettare la proposta di contratto che mi avevano offerto in quel momento. Quando ho preso la decisione di cambiare costruttore l'anno scorso, una delle mie premesse era quella di avere la possibilità di provare la moto in circostanze reali e di comprendere il team e la sua metodologia di lavoro. In questo modo mi sarei sentito a mio agio firmando per due anni invece di uno, e quindi abbiamo incluso questa condizione. Di fronte alla situazione di dover prendere una decisione in una data stabilita contrattualmente, ho deciso di esercitare il mio diritto di uscita per la stagione 2026. L'ho sempre fatto con rispetto, chiarezza e con la sola intenzione di prendere in mano il mio futuro da atleta professionista. Purtroppo, le circostanze occorse a seguito degli incidenti, pur non incidendo su quanto concordato, hanno condizionato questa fase. Per questo motivo sono sempre stato disponibile al dialogo con Aprilia per estendere questo periodo a un certo numero di Gran Premi dopo il mio ritorno alle competizioni. L'obiettivo è che entrambe le parti possano darsi una seconda possibilità e sentirsi a proprio agio prima di prendere una decisione per il 2026. Sono sempre stato onesto con Aprilia, ho sempre apprezzato la moto, la squadra e l'impegno di tutte le persone che fanno parte del progetto. L'unica cosa che chiedo è che la mia volontà e lo spirito di quanto concordato all'epoca con Aprilia vengano rispettati. Non c'è alcun conflitto o rimprovero. Voglio solo poter guardare avanti con lucidità, dopo momenti molto difficili e un infortunio molto grave, e continuare a dare il meglio di me stesso, dentro e fuori dalla pista. Grazie a tutti per la comprensione e il rispetto, Jorge Martín

Martin-Aprilia: le precedenti tappe della vicenda

Il differente punto di vista sull'applicabilità della clausola di uscita dal contratto è il nodo attorno a cui ha preso quota la vicenda. Le prime indiscrezioni circolate sul futuro di Martin avevano proprio indicato in questo punto la nascita dello scontro con Aprilia: la casa di Noale, per via degli infortuni che hanno praticamente sempre tenuto lontano dalle piste lo spagnolo, ritiene che non sia maturate le condizioni per esercitare questa opzione, mentre l'iridato 2024 ha proposto un'estensione del periodo di prova scaduto con il weekend del GP Francia, volendo però mantenere la possibilità di cambiare squadra a fine campionato.

MotoGP 2025: presentazione Aprilia Racing

Alla vigilia del GP Gran Bretagna dello scorso weekend, l'Aprilia ha pubblicato una nota per ribadire che il contratto con Martin è valido anche per la prossima stagione, invitando inoltre eventuali team interessati all'ingaggio dello spagnolo (si parla in primis della Honda) a non avanzare alcuna offerta. La gara di Silverstone ha poi offerto un assist alla squadra italiana: il CEO Massimo Rivola non ha dimenticato di sottolineare come la vittoria ottenuta da Marco Bezzecchi rappresenti anche ''un segnale che faccia vedere a Jorge che quando tornerà, potrà trovare una moto pronta per lottare per le posizioni importanti''. La sensazione, in attesa di rivedere in pista Martin ancora convalescente dall'infortunio patìto in Qatar, è che al momento nessuna delle due parti voglia fare un passo indietro rispetto alle posizioni fin qui tenute.

29/05/2025