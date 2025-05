Jorge Martin in fuga dall'Aprilia? Gli aspetti chiave della vicenda

La prima stagione di Jorge Martin con l'Aprilia si è subito trasformata in un incubo. Lo spagnolo si è infortunato in una caduta durante i test invernali di Sepang e successivamente si è nuovamente fatto male in allenamento poco prima dell'esordio stagionale. Rientrato nel weekend del GP Qatar, il campione del mondo in carica è di nuovo caduto riportando diverse fratture. In questo scenario disastroso si inserisce ora un'indiscrezione che sta facendo molto rumore: Martin vorrebbe lasciare l'Aprilia a fine anno.

La clausola tra Martin e Aprilia

Poco meno di un anno fa, Aprilia aveva annunciato l'ingaggio di Martin con la firma di un contratto biennale. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, nell'accordo è presente una clausola che permetterebbe allo spagnolo di andarsene nel caso in cui non si fosse trovato in lizza per il titolo dopo il GP Francia, disputato nel weekend appena trascorso e conclusosi con il successo della Honda di Johann Zarco.

MotoGP 2025: Jorge Martin (Aprilia)

Quella relativa alla posizione in classifica è una condizione divenuta ovviamente irrealizzabile, dato che Martin ha corso solo a Lusail a causa degli infortuni. Proprio questo punto potrebbe essere usato a suo favore da Aprilia nel caso in cui si aprisse un contenzioso legale. Secondo le indiscrezioni, Martin avrebbe offerto di estendere di altre sei gare il periodo di prova, proprio in virtù dei suoi infortuni. Una proposta che non sarebbe però stata accettata da Aprilia.

Le sirene della Honda

Ma perché Martin vorrebbe andarsene dall'Aprilia senza praticamente neppure averci corso? Lo scorso anno la casa di Noale rappresentava la miglior alternativa all'invincibile Ducati da cui lo spagnolo stava divorziando dopo che Marc Marquez gli era stato preferito per il team ufficiale, ma quest'anno il quadro sembra radicalmente cambiato. Attualmente, il miglior pilota dell'Aprilia in classifica generale è Ai Ogura, portacolori del team privato Trackhouse, decimo con 43 punti, 5 lunghezze sopra a Marco Bezzecchi compagno di squadra di Martin.

Alla discesa della casa italiana si accompagna una prima rinascita della Honda che va anche al di là del successo, in cui tanto hanno giocato le condizioni meteo e la strategia, colto da Zarco a Le Mans. Il team ufficiale HRC Castrol al momento non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza di Luca Marini e, secondo Sky Sport Italia, Martin e il suo entourage starebbe valutando un possibile passaggio alla casa giapponese. Come valore aggiunto, lo spagnolo ritroverebbe l'amico Aleix Espargaro, da quest'anno collaudatore Honda. Ovviamente, perché un'offerta si concretizzi, Martin deve prima liberarsi da vincoli contrattuali con Aprilia, ma i giapponesi sembrano disposto ad attendere gli sviluppi della vicenda.

Impazzano le indiscrezioni

La voce riportata da Motorsport.com ha acceso i fari su una situazione sicuramente difficile visto quanto accaduto finora. In attesa di commenti ufficiali da parte dello stesso Martin o di Aprilia, le voci sui motivi della rottura aumentano con nuovi dettagli. Secondo il giornalista spagnolo German Garcia Casanova, alla base delle tensioni ci sarebbe anche un aspetto economico: dopo un primo pagamento, Martin non avrebbe più ricevuto lo stipendio previsto dal contratto. Gli occhi sono tutti puntati sulle mosse dello spagnolo: in base alla sua decisione potrebbero cambiare i destini di molti altri piloti, mentre i team ragionano soprattutto guardando al 2027, quando esordirà il nuovo regolamento tecnico.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/05/2025