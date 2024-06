Motomercato: Jorge Martin all'Aprilia nel 2025! Marquez a un passo dalla Ducati ufficiale!

E alla fine tanto tuonò che piovve. Jorge Martin, dopo aver minacciato più e più volte di andarsene dalla Ducati se non avesse ottenuto la (tra l'altro meritatissima) sella del team ufficiale, l'ha fatto. Nel lunedì di test del Mugello, lontano dalla pista (dove non sono scesi né lui, né Marc Marquez, né Francesco Bagnaia), nei meandri del paddock, ha raggiunto l'accordo con l'Aprilia per la stagione 2025, rilevando la sella lasciata vuota da Aleix Espargaro. Tutto è stato ''cotto e mangiato'' in una mezz'oretta, con l'accordo trovato alle 17.30 e firmato alle 18, poche ore dopo che lo spagnolo aveva capito l'andazzo, ossia il vicinissimo accordo tra Marc Marquez e il team Lenovo. Jorge ha confermato il suo carattere impetuoso, trovando da subito una soluzione di ripiego che poi tanto di ripiego non è. L'Aprilia, infatti, beneficerà fino al 2025 delle concessioni rispetto alla Ducati, al fine di proseguire la strada di crescita intrapresa negli ultimi anni.

MOSSA CORAGGIOSA La mossa di Martin apre una moltitudine di scenari di mercato, a partire dal più probabile di tutti, quasi già fatto: Marc Marquez come compagno di Bagnaia nel 2025. D'altra parte è stato proprio l'ultimatum lanciato dall'otto volte iridato a far propendere la casa di Borgo Panigale per il suo nome. Se Marquez non avesse avuto la moto ufficiale se ne sarebbe andato, probabilmente in KTM a far coppia con Pedro Acosta, e per molteplici ragioni (economiche, di immagine, di opportunità), Ducati ha scelto di non farsi scappare il campionissimo, e di cedere un pilota pregiato, prodotto dal proprio vivaio Pramac nonché leader iridato e favorito per il mondiale corrente. Resta da capire se tutto l'impeto e la rabbia che il pilota iberico rovescerà in pista nei prossimi GP sarà controproducente o, al contrario, lo spingerà a massacrare - sportivamente parlando - la concorrenza, per far rimpiangere della scelta i dirigenti Ducati e portare il numero 1 in dote a Noale la prossima stagione. Non è escluso, però, che la situazione degeneri, e che le strade di Martin e della casa italiana si dividano anche prima di fine stagione, tutto dipenderà dalle prossime settimane.

Il podio del GP della Catalunya 2024 con Bagnaia, Marquez e Martin (Ducati). Credits: MotoGP

CHE FA LA BESTIA? Intanto Enea Bastianini - che il team Lenovo non ha ancora appiedato ufficialmente, visto che Davide Tardozzi ha affermato che sarà annunciato prima di Assen (tra quattro settimane) il futuro compagno di Bagnaia - si vede chiudere pian pianino sia la porta Ducati ufficiale sia quella Aprilia, ma si spalancano altri portoni: in primis quella di rimanere in Ducati magari con i colori del team Pramac, ma se quest'ultimo decidesse di lasciare la casa italiana per andare a sponsorizzare la Yamaha (Sembra che Paolo Campinoti ci stia facendo più di un pensiero), allora potrebbe tornare a casa sua, a quel team Gresini Racing che l'ha lanciato due anni fa, continuando in sella alla GP24, a meno che da Borgo Panigale non si possa fornire delle moto più attuale la scuderia del compianto Fausto, ora in gestione alla moglie Nadia. In questo scenario, peraltro, una ramificazione potrebbe riguardare il team di Valentino Rossi, che potrebbe (e vorrebbe) altresì beneficiare dell'upgrade tecnico, e anch'esso da tempo associato dalle voci del paddock a un accordo con la Yamaha. Tutto qui? No. Per Bastianini non è detto che non possa esserci una KTM che può permettersi di lasciar andare sia Miller sia Augusto Fernandez e di riservare una moto al talentuoso pilota italiano.

MotoGP Americhe 2024, Enea Bastianini (DucatI). Credits: Ducati Corse

MOSSA WIN-WIN Insomma, la situazione è più che complessa, ma intanto il gioco del domino è partito con la mossa forte di Martin, il quale ha tutte le ragioni per lamentarsi. Marquez gli sarebbe stato preferito per ragioni di immagine (due pluri-iridati nel team) e anche di convenienza, mettendo al fianco del campione Bagnaia uno con cui Pecco può anche permettersi di perdere, un po' come la Ferrari ha fatto con il suo pupillo Charles Leclerc (che però campione non lo è ancora) mettendogli nel box Lewis Hamilton. In pratica, se Pecco dovesse perdere, così come Charles, avrebbe perso contro il pilota più forte della storia o giù di lì. Se invece dovesse vincere, beh, avrebbe battuto il pilota più forte della storia, o giù di lì. Una situazione win-win che non si sarebbe verificata con l'ingaggio del buon Martin, il quale veramente non può rimproverarsi nulla, avendo fatto più dell'impossibile per accaparrarsi una moto che si sarebbe meritato più di chiunque altro sulla griglia. Ma, come si suol dire, il tempo è galantuomo, e vedremo chi premierà.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/06/2024