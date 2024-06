MotoGP Italia 2024, Bagnaia, trionfo perentorio! Bastianini beffa Marquez e Martin ed è 2°

Bagnaia più forte anche della cabala, il Mugello - come lo scorso anno - è roba sua! Sua la sprint, sua la vittoria, la numero 93, in un quadro che vedeva Marquez tra i favoriti (Stoner aveva ottenuto la 27° vittoria Ducati con il 27, Pecco la 63° con il 63, Bezzecchi la 72° con il 72 e Martin l'89° con l'89), non solo per il numero 93 indossato, ma anche perché nella sprint aveva tenuto bene il passo di Pecco e nelle gare lunghe lui è uno di quelli che conserva meglio le gomme. Ma Bagnaia fa ancora meglio, e dopo una partenza incredibile che lo vede passare tutti tra Bucine e Luco, inizia a fare quello che gli piace di più, il suo ritmo, salvando al contempo le gomme fino alla fine. E così quando Martin, che ha ormai imparato a memoria gli adesivi sul codone di Pecco, avendoli visti per 22 giri, prova a riportarsi sotto fino a 3 decimi dal campione del mondo, questo decide di andarsene e lo fa, trionfando in solitaria. Sul podio alle sue spalle sale un enorme Enea Bastianini, che dopo aver battagliato con Marquez per buona parte della gara, lo fa sfogare per poi passarlo al penultimo giro e andare a riprendere anche Martin, pennellando una traiettoria più stretta alla Bucine. Jorge si deve accontentare del 3° posto e dei 18 punti rimasti di margine su Bagnaia, mentre Marquez del quarto. Doppietta del team Lenovo, vestito d'azzurro per l'occasione del 2 giugno, nel Gran Premio d'Italia, mentre il primo dei non ducatisti è Pedro Acosta, quinto, che ha retto metà gara il ritmo deelle moto di Borgo Panigale, che giungono anche 6° e 7° con Morbidelli e Di Giannantonio. In difficoltà le Aprilia, con Vinales ottavo e Aleix Espargaro 17°, circondato da altri delusi: 13° Bezzecchi, 16° Miller e 18° Quartararo. Ora un po' di vacanze, e la MotoGP tornerà in pista tra quattro settimane ad Assen, in Olanda.

LA GARA Allo spegnimento dei semafori scatta come un fulmine Pecco Bagnaia che è già secondo alla San Donato e che trova il varco per prendersi anche primo posto su Martin all'ingresso della Luco! Alle sue spalle Martin, Bastianini e Marquez per un poker di Ducati davanti alla KTM di Acosta. Vinales ha chiuso al 6° posto il primo giro davanti all'altra Ducati di Morbidelli, che in pochi passaggi avrà però la meglio del pilota dell'Aprilia. Per la prima metà della gara, Bagnaia mantiene la testa con tranquillità, abbassando anche il record della pista in gara (1'45''770) e veleggiando con un margine discreto nei confronti di un quartetto stiracchiato chiuso da Acosta. Nel frattempo da segnalare i ritiri di Augusto Fernandez (problema tecnico), Joan Mir e Taka Nakagami (caduti). La gara vive una lunga fase di quiete durante la quale tutti i piloti cercano di salvare la gomma, qualcosa cambia a meno di dieci giri dal termine, quando comincia a vivacizzarsi la lotta per il 6° posto tra Morbidelli e Vinales, e quella per il 3° con Marquez sempre nei pressi della Ducati azzurra (per l'occasione) di Bastianini. A sei giri dal termine Marc Marquez rompe gli indugi e si prende il podio virtuale passando alla San Donato con una staccata profondissiama la n.23 di Bastianini. Davanti a loro il distacco tra Bagnaia e Martin è sempre di 6 decimi, mentre Marquez deve recuperare oltre un secondo sul collega spagnolo, quando mancano 5 giri al termine. Il poker di Ducati avanza verso il podio, mentre Acosta è ormai staccato di oltre 3'' ed è quinto con la sua KTM. 4 giri al termine, Martin cerca di accorciare ma Bagnaia sembra poter amministrare, con Marquez che non riesce a guadagnare più di qualche centesimo sul leader della classifica. 3 giri al termine e la situazione non cambia, con Bastianini che, anzi, resta incollato a Marquez e si fa rivedere alla staccata della San Donato. Davanti Martin prova il tutto per tutto e si riavvicina a 3 decimi da Bagnaia quando parte il penultimo giro! Pecco sembra iniziare a soffrire un po' di usura e a tornare sotto è anche Marquez a 4 decimi da Martin con Bastianini sempre incollato. Bastianini alla Scarperia compie un sorpasso pazzesco su Marquez e si riprende il podio, mentre Bagnaia dipinge un gran giro e riporta a 8 decimi il margine su Martin. Ora è Bastianini che può fare la sorpresa e mette nel mirino l'iberico. Si avvicina Enea, parecchio, prepara per bene la sua mossa infila lo spagnolo alla Bucine, regalando altri 4 punti al compagno nella lotta all'iride! Vittoria perenotria di Bagnaia che trionfa davanti al compagno di team e al rivale numero 1. Quarto Marquez, poi altre due Ducati nei sette, con Morbidelli e Di Giannantonio dietro ad Acosta. Chiudono la top ten Vinales, Alex Marquez (settima Ducati nei dieci) e Brad Binder (KTM). A punti, infine, la wild card Pol Espargaro (KTM), Raul Fernandez (Aprilia), Marco Bezzecchi (Ducati), Miguel Oliveira (Aprilia) e Alex Rins (Yamaha). Delusi Miller, Aleix Espargaro e Quartararo, tutti fuori dai quindici, così come Zarco, Marini e Savadori.

Risultati Gran Premio MotoGP Italia 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/06/2024