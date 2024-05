MotoGP Italia 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Neanche il tempo di godersi il successo del Gran Premio di Catalunya, che Francesco Bagnaia deve riprendere la marcia per provare a erodere qualche punto al suo rivale numero 1 per il titolo Jorge Martin. Fortunatamente per il campione del mondo, ora arriva il weekend del Mugello, davanti al pubblico di casa e su una delle sue piste preferite. A cercare di mettergli i bastoni tra le ruote ci saranno almeno altri due ducatisti, Marc Marquez, in piena corsa per l'iride, ed Enea Bastianini, che deve riscattare la beffa di Barcellona. Da non sottovalutare, oltre al resto della pattuglia Ducati, i piloti di Aprilia e KTM, con Maverick Vinales, Aleix Espargaro, Pedro Acosta e Brad Binder che non si sentono ancora tagliati fuori dalla lotta. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del settimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 31 maggio

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 1 giugno

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 2 giugno

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 1 giugno

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 2 giugno

Gara Moto3: 11.00 (diretta)

Gara Moto2: 12.15 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

LINK UTILI - GP ITALIA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, l’Autodromo del Mugello da 5,25 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché pur essendoci 3 curve dure per gli impianti frenanti, nessuna di queste è presente dalla curva 5 alla curva 14 e ciò facilita il raffreddamento dell’impianto. La curva più dura dell’Autodromo del Mugello per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo: le MotoGP passano da oltre 335 km/h (molti di più con la scia) a 95 km/h in 5,1 secondi in cui percorrono 276 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,1 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 10,9 bar e la temperatura dei dischi in carbonio i 640 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 31 maggio: meteo; temperatura 12°-22°; precipitazioni 60%; umidità 65%

Sabato 1 giugno: meteo; temperatura 13°-24°; precipitazioni 20%; umidità 57%

Domenica 2 giugno: meteo; temperatura 13°-23°; precipitazioni 60%; umidità 59%

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/05/2024