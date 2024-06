GP Italia, Bagnaia: "Siamo sulla strada giusta"

Francesco Bagnaia fa grande affidamento sul weekend del Mugello per recuperare punti nel mondiale su Jorge Martin e la giornata del venerdì del GP Italia è stata molto positiva, seppur macchiata dalla penalità che lo farà partire tre posizioni più indietro nella gara di domenica, causa impeding ai danni di Alex Marquez durante le prime prove libere. Giornata più complicata per l'altra Ducati di Enea Bastianini che ha comunque centrato il passaggio diretto alla Q2.

SULLA STRADA GIUSTA Bagnaia, che oggi è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1:45, ha commentato così il suo venerdì in pista al Mugello: ''È stata una giornata positiva. Come sempre, è fantastico guidare qui al Mugello. Siamo riusciti a migliorare già nella sessione della mattina, nella quale ho mostrato un buon passo anche con la gomma media usata. Nel pomeriggio, con la soft usata, riuscivo anche in questo caso ad essere abbastanza veloce, quindi sono molto soddisfatto e contento. Il time attack è venuto abbastanza bene, anche se non è stato il giro perfetto. Per domani sarà importante fare un ulteriore step in avanti, ma siamo sulla strada giusta''.

PECCO IL RIFERIMENTO NEL T2 Come detto, venerdì più complesso per Bastianini che aveva chiuso solo diciottesimo la practice, riuscendo poi a trovare le correzioni giuste per raddrizzare la sua giornata, fino al sesto posto ottenuto nel finale delle prequalifiche: ''La giornata non è iniziata bene, ma abbiamo fatto qualche modifica e siamo riusciti a migliorare. Nel pomeriggio abbiamo trovato ciò che ci mancava. Ora resta quel piccolo step per stare più vicini alle posizioni di vertice. Arrivo da una gara difficile e c’era bisogno di recuperare fiducia, e sembra che ad ogni pista abbiamo bisogno di un approccio un pochino diverso rispetto alla precedente. Il set-up di base è comunque buono. Pecco è il pilota che ha qualcosa in più al momento ed è molto efficace nel T2, e noi dovremo lavorare in questa direzione. C’è ancora domani per poter fare questo passo in avanti e riuscire a scendere sotto il muro dell'1:45, ma sono contento perché comunque siamo vicini''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/05/2024