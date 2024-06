MotoGP Italia 2024, Bagnaia beffato da Martin, in pole grazie alle scie! Marquez 4°

La pole position del Gran Premio d'Italia se la prende Jorge Martin, bravo e fortunato nello sfruttare le scie di Acosta e Marquez nel suo primo tentativo e a realizzare il nuovo record della pista del Mugello in 1:45.504. Francesco Bagnaia, che aveva tutte le carte in regola per staccare la pole, ha dovuto agire di astuzia per evitare che Marc Marquez (il quale lo ha palesemente atteso in pista a inizio sessione, rischiando anche di far cadere Pedro Acosta), ha ritardato il suo ingresso in pista e realizzato il secondo tempo, per poi rientrare subito ai box tagliando dalla Casanova-Savelli e tornare in pista prima che gli altri rientrassero. A questo punto Pecco ha dipinto un giro praticamente perfetto in completa solitudine, nel quale aveva accumulato più di un decimo di vantaggio su Martin all'ultimo rilevamento, ma nell'ultimo settore troppo era stato il beneficio della scia avuta da Martin, e Pecco gli è finito alle spalle per appena 43 millesimi. Prima fila anche per l'Aprilia di Maverick Vinales, terzo grazie alla scia - lui si che è riuscita a prenderla - di Bagnaia nel corso del primo tentativo. In seconda fila scatteranno Marc Marquez, caduto nel corso del secondo tentativo mentre era anche lui molto invantaggio (ben oltre i due decimi a metà corsa) sul tempo di Martin (del quale stava seguendo la scia). Quinte e seste le due Ducati di Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Questa sarà la griglia di partenza della Sprint di questo pomeriggio, mentre per domenica - vista la penalità per impeding ricevuta - Bagnaia parterà in quinta posizione, mentre la prima fila sarà appannaggio di Martin, Vinales e Marquez. La terza fila sarà invece uguale per entrambe le gare, e ci saranno Pedro Acosta (KTM), Alex Marquez (Ducati) e Aleix Espargaro (Aprilia). Quarta fila per Alex Rins (Yamaha), Miguel Oliveira (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia). Dalla Q1 erano saliti Morbidelli (con il provvisorio nuovo record della pista del Mugello in 1:47.726) e Raul Fernandez, mentre Fabio Di Giannantonio, che aveva due caschi rossi, ha incontrato le bandiere gialle provocate dalla caduta di Pol Espargaro e si deve accontentare della quinta fila, dietro alla KTM di Brad Binder e davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Sesta fila per Marco Bezzecchi (Ducati) davanti alle Honda di Joan Mir e Johann Zarco. In settima fila scatteranno le KTM di Augusto Fernandez e Pol Espargaro e l'Aprilia della wild card Lorenzo Savadori, mentre l'ultima fila sarà occupata dalle Honda di Takaaki Nakagami e Luca Marini.

The Martinator begins his record demolition job early 🔨@88jorgemartin into the mid 1:44s already 🤯#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/E9hWgp1o9a — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 1, 2024

Risultati Prove libere 2 MotoGP Italia 2024

Risultati Qualifiche MotoGP Italia 2024

🔥 @88jorgemartin takes a sweet 16th #MotoGP pole and with a new lap record! @PeccoBagnaia and Maverick will join him on the front row later today ⚔️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/fS0CVdtxIr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 1, 2024

Risultati Gara Sprint MotoGP Italia 2024

In arrivo dopo le 15:30

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/06/2024