MotoGP Italia 2024, Bagnaia giganteggia nel venerdì del Mugello, ma è under investigation

Il weekend del Gran Premio d'Italia, sulla pista del Mugello, si è aperto con il consueto appuntamento con le prove libere del venerdì mattina, che hanno visto primeggiare Maverick Vinales con la sua Aprilia. Il pilota spagnolo ha fermato i cronometri sul tempo di 1:46.140, precedendo di circa 2 decimi la Yamaha di Fabio Quartararo e di poco meno di tre decimi la Ducati di Franco Morbidelli. Quarto posto per un frizzante Pedro Acosta, stesosi però alla Scarperia nel finale di sessione, mentre i tre ducatisti protagonisti della lotta iridata sono tutti finiti poco dietro, comunque in top ten. 5° Jorge Martin, 6° Marc Marquez (entrambi con lo stesso tempo al millesimo, a 4 decimi da Vinales) e 9° Francesco Bagnaia, quest'ultimo a lavoro soprattutto con un unico treno di gomme usato. Completano la top ten Aleix Espargaro (Aprilia) al settimo posto, Alex Rins (Yamaha) all'ottavo e Alex Marquez (Ducati) al decimo, tutti raccolti in pochi decimi. A ridosso della top ten troviamo l'Aprilia di Raul Fernandez, e poi un gruppetto di KTM e Ducati del team Pertamina, ossia 12° Miller, 13° Bezzecchi, 14° Binder, 15° la wild card Pol Espargaro e 16° Di Giannantonio. Un po' in ritardo Enea Bastianini, soltanto 18° a oltre 1''1 da Vinales.

PREQUALIFICHE I giochi si sono fatti più interessanti al pomeriggio, quando i dieci migliori tempi erano fondamentali per il passaggio diretto alla Q2 di domani mattina. A prendersi il riferimento cronometrico migliore di tutti è stato Francesco Bagnaia che ha pennellato un giro perfetto a 5 minuti dal termine della sessione chiudendo in 1'44''938 e staccando di quasi tre decimi il più vicino dei rivali, per l'occasione - a sorpresa - Alex Rins su Yamaha. Sul campione del mondo pende però la spada di Damocle di un impeding nei confronti di Alex Marquez pochi minuti prima, con l'iberico impegnato nel suo giro veloce. Passano direttamente alla fase decisiva della qualifica anche Pedro Acosta (KTM), Miguel Oliveira (Aprilia), Marc Marquez (Ducati), Enea Bastianini (Ducati), Jorge Martin (Ducati), Alex Marquez (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) e Aleix Espargaro (Aprilia), con un totale di otto moto italiane su dieci nella top ten, tutte con un distacco di circa 4-5 decimi. Fuori di poco Fabio Quartararo, autore di un piccolo errore nel corso dell'ultimo tentativo, così come Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, rispettivamente 12° e 14° con la Ducati del team di Rossi. Si dovranno giocare l'accesso alla Q2 sul campo domattina anche tutte e quattro le altre KTM, con Brad Binder 13° e primo degli altri della banda di Mattighofen dopo il fenomenale Acosta, così come Franco Morbidelli, appena 15° con la sua Ducati. Solita crisi per Honda, con Taka Nakagami 19° e migliore dei suoi, mentre Luca Marini non si sblocca neanche sulla pista di casa, 24° e ultimo dietro anche alla wild card di Aprilia, Lorenzo Savadori, 22°.

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/05/2024