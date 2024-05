Aleix Espargaro annuncia il ritiro: ecco i candidati al posto in Aprilia

La vigilia del GP Catalogna di MotoGP è stata caratterizzata dall'annuncio di Aleix Espargaró: il 35enne spagnolo, nativo di Granollers, ha scelto l'appuntamento nella vicina Barcellona per comunicare la sua decisione di ritirarsi dal Motomondiale al termine di questa stagione.

CARRIERA VENTENNALE Espargaró chiuderà così un'esperienza lunga 20 anni, iniziata nel 2004 in quella che era ancora la classe 125, con il debutto nell'appuntamento conclusivo di Valencia. Con l'Aprilia ha disputato 8 stagioni nella classe MotoGP ottenendo tre vittorie, tre pole position e 10 podi (tra cui il primo in assoluto per la casa di Noale nella categoria, a Silverstone nel 2021), a cui si aggiunge un successo sprint ottenuto proprio a Barcellona, dove lo scorso anno fu protagonista di una storica doppietta. Il numero 41 ha dichiarato: ''Sono felice di poter annunciare il ritiro come pilota full time. Sono stati 20 anni bellissimi dentro questo paddock e sono molto felice e fiero di quello che abbiamo fatto insieme con Aprilia. Abbiamo fatto la storia e questo non si dimenticherà mai. Mi sono divertito tantissimo e abbiamo creato un gruppo umano incredibile. Ci attende un weekend molto bello, in una pista che mi piace e dove vado forte, e ci sono ancora tante gare fino a Valencia per essere competitivi''.

MotoGP GP Gran Bretagna 2021: Aleix Espargaro festeggiato dal box Aprilia

RISULTATI STORICI La casa di Noale ha reso omaggio ad Espargaró tramite il CEO Massimo Rivola: ''Grazie Aleix, perché con te abbiamo costruito una storia incredibile. Grazie per non aver mollato nei momenti difficili e per essere stato un grande esempio per tutti noi. Hai conquistato la fascia di Capitano sul campo per meriti. Ci hai regalato il primo podio, la prima pole position, la prima vittoria qui a Barcellona e la prima doppietta con Maverick. Il tuo spirito, con i tuoi alti e bassi, con il tuo carattere, rispecchiano l'energia di questa squadra e di tutta Noale. Non so cosa farai nel futuro, ma rimarrai sempre un pilota Aprilia''.

APRILIA SUL MERCATO La decisione presa da Espargaró si inserisce in un mercato piloti al momento già frizzante e incentrato sulla decisione che verrà presa a breve del team ufficiale Ducati circa il compagno di squadra di Francesco Bagnaia nella prossima stagione. Jorge Martin e Marc Marquez sono in lizza per la moto attualmente occupata da Enea Bastianini e dalla scelta che verrà effettuata dal team guidato da Gigi Dall'Igna dipenderanno i destini di molti piloti. Rivola a riguardo ha specificato: ''Da oggi si apre una pagina nuova per il mercato piloti e sicuramente Aprilia Racing non starà a guardare. Con il nostro stile, garantiremo un futuro grandioso a questa squadra, che tu hai contribuito a rendere un vero top team''.

MotoGP 2024: Aleix Espargaro (Aprilia)

I CANDIDATI L'Aprilia può rappresentare un'alternativa proprio per Bastianini, mentre sembra meno probabile l'approdo di Martin in caso di mancato ingaggio da parte della Ducati. Lo spagnolo potrebbe chiedere cifre troppo elevate per la casa di Noale, cosa che invece potrebbe garantirgli la KTM. Nei mesi scorsi, per lo stesso motivo, era naufragato il tentativo di ingaggiare Fabio Quartararo, convinto a non cambiare casacca dalla ricca offerta di Yamaha. Dalla KTM potrebbe invece l'australiano Jack Miller, in scadenza di contratto, nel caso in cui si dovesse far spazio a Martin. All'Aprilia guarda con interesse anche il campione del mondo 2020 Joan Mir, relegato nelle posizioni di bassa classifica complice la crisi attraversata dalla Honda. Per lo spagnolo si tratterebe di una grande occasione per rilanciare una carriera che sembrava promettente. Un ultimo nome da tenere in considerazione è quello di Miguel Oliveira, pilota di Trackhouse Racing, il team satellite di Aprilia. Il portoghese per ora non ha brillato, ma il fatto di conoscere già la RS-GP24 gioca a suo favore, anche se al momento il 29enne rappresenta più una scelta di rincalzo.

