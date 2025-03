Jorge Martin allontana il rientro: "Non sto recuperando con la rapidità che vorrei"

Si allungano i tempi di recupero per Jorge Martin, reduce da un doppio infortunio patito a febbraio nella prima sessione di test invernali in Malesia e poi in allenamento poco prima di partire per la trasferta del GP Thailandia. Lo spagnolo, oltre alla gara di debutto a Buriram e al GP Argentina in programma questo fine settimana, sarà assente anche a fine mese ad Austin. A confermarlo in prima persona è stato lo stesso pilota dell'Aprilia.

Infortunio Martin: ''Sto soffrendo e anche tanto''

Quest'oggi Martin si è collegato dalla Spagna con la conferenza stampa del giovedì a Termas de Rio Hondo, dove nel weekend si disputerà il GP Argentina, per dare un aggiornamento sulle sue condizioni: ''Sto soffrendo e anche tanto, non è un gran momento. Non sto recuperando con la rapidità che vorrei. Quindi ad Austin non ci sarò. Mi sarebbe piaciuto, ma non correrò. Sul Qatar, ancora non so se potrò farcela. È ancora presto per dirlo''.

MotoGP 2025, test Sepang: la caduta di Jorge Martin (Aprilia)

Il pilota dell'Aprilia ha dunque spostato ancora l'orizzonte del suo rientro, rendendo sempre più utopistica la difesa del titolo iridato conquistato lo scorso anno. Per sua fortuna, il calendario della MotoGP in questo periodo non prevede appuntamenti ravvicinati: la gara di Losail è in programma a metà aprile, seguita dal GP Spagna che si disputerà a fine mese.

Martin: necessario un test prima di rientrare

Lo spagnolo, finito due volte sotto ai ferri per colpa di questi infortuni, ha ammesso che vorrebbe effettuare un test privato prima di ributtarsi nella mischia: ''Vorrei fare una sorta di test prima di tornare a correre, perché non mi sento molto bene. Vediamo se sarà possibile farlo''.

Nel frattempo, per Martin non resta che fare il tifo per l'Aprilia, protagonista di un promettente avvio di campionato in Thailandia: ''Seguirò questo fine settimana con attenzione. Faccio il tifo per l'Aprilia, spero possa migliorare ancora un po' e avvicinarsi al podio'' ha concluso.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/03/2025