Aprilia: Martin assente anche in Argentina, Bezzecchi ritrova una pista amica

Dopo un anno di assenza dal calendario MotoGP, torna il GP Argentina per il secondo appuntamento della stagione 2025 sul Circuito Termas de Río Hondo. L'Aprilia sarà rappresentata da Marco Bezzecchi e da Lorenzo Savadori, chiamato come in Thailandia a sostituire Jorge Martín, assente a causa dell'infortunio subìto in allenamento due settimane fa.

Termas de Rio Hondo: un circuito dai dolci ricordi per Aprilia e Bezzecchi

Il Circuito Termas de Río Hondo, situato a circa sei chilometri dalla città omonima nella provincia di Santiago del Estero, è lungo 4,81 km e presenta 14 curve, di cui nove a destra e cinque a sinistra. Lo scorso anno, il GP Argentina saltò in quanto non in grado di garantire i servizi richiesti affinché l'evento si disputasse secondo gli standard richiesti dalla MotoGP. Una conseguenza dirette delle politiche di austerity imposte dal presidente Javier Milei, eletto pochi mesi prima.

MotoGP 2025: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Il tracciato argentino evoca ricordi importanti per Aprilia, che nel 2022 ottenne proprio a Termas de Río Hondo la sua prima vittoria in MotoGP. Anche per Marco Bezzecchi il circuito ha un significato speciale: qui ha conquistato la sua prima vittoria in Moto3 nel 2018 e, nel 2023, il suo primo successo nella classe regina. Lorenzo Savadori, tester e pilota di riserva di Aprilia Racing, si confronterà per la prima volta con il tracciato argentino, sfruttando l'opportunità di acquisire esperienza sulla RS-GP25 in condizioni di gara. L'obiettivo è contribuire allo sviluppo della moto per facilitare il ritorno di Martín, attualmente in fase di recupero.

Aprilia in Argentina: si punta a far crescere ancora la RS-GP25

In Argentina, Aprilia punta a consolidare il buon avvio di stagione e a raccogliere dati preziosi per lo sviluppo della moto in vista delle prossime gare del campionato.Dopo il sesto posto ottenuto sul circuito di Buriram alle spalle della RS-GP25 di Ai Ogura (Team Trackhouse), Bezzecchi punta a un risultato migliore su una pista che apprezza particolarmente: ''Sono molto felice di tornare finalmente in Argentina, perché mi piace molto questa pista e mi era dispiaciuto non poterci andare l'anno scorso. Abbiamo lavorato bene in Thailandia e dobbiamo continuare a migliorare insieme al team. Non vedo l’ora di scendere in pista!''.

MotoGP 2025, GP Thailandia: Lorenzo Savadori (Aprilia)

Savadori ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza: ''Termas è un tracciato nuovo per me e non vedo l’ora di provarlo. Stiamo lavorando nella giusta direzione e l'obiettivo del weekend è continuare a far crescere la RS-GP25, in modo da consegnare a Jorge la migliore moto possibile per il suo ritorno''.

