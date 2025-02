Martin di nuovo infortunato: intervento chirurgico riuscito

Non c'è pace per Jorge Martin e l'Aprilia in questo avvio di 2025. Il campione del mondo in carica della MotoGP, infortunatosi nel primo giorno di test collettivi a Sepang, è nuovamente caduto questo lunedì, mentre si allenava in vista dell'avvio del Mondiale previsto per questo fine settimana in Thailandia.

JORGE MARTIN: ALTRO INFORTUNIO

In Malesia, Martin era stato vittima di un violento highside, riportando fratture alla mano e al piede destri. Rientrato in Spagna, era stato operato presso la Clinica Dexeus di Barcellona alla sola mano con l'inserimento di una vite endomidollare al quinto metacarpo. Saltate tutte le restanti giornate di test invernali, disputate a Sepang e a Buriram, Martin si stava preparando per rientrare nel GP Thailandia, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025.

MotoGP 2025, test Sepang: la caduta di Jorge Martin (Aprilia)

Come confermato da Aprilia nella serata di lunedì, lo spagnolo durante un allenamento ha riportato una frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale. Dopo consulto chirurgico, si è deciso di procedere all’intervento nuovamente presso la Clinica Dexeus per la stabilizzazione delle fratture del radio e dello scafoide sinistro. L'operazione, eseguita dal prof. Mir questa mattina, è stata completata con successo. A Martin sono state impiantate due viti a livello della frattura del radio ed una a livello dello scafoide sinistro per stabilizzazione e per favorire la guarigione. L’intervento è stato ben tollerato, grazie a un approccio percutaneo con assistenza artroscopica.

JORGE MARTIN: I TEMPI DI RECUPERO

I tempi di recupero precisi verranno valutati nei prossimi giorni in relazione all’evoluzione del quadro clinico, ma sicuramente Martin non sarà al via del GP Thailandia, rimandando così il suo esordio nel mondiale con Aprilia. Lo spagnolo salterà dunque la prima gara della stagione 2025, venendo sostituito da Lorenzo Savadori che già ne aveva preso il posto durante i test invernali.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/02/2025