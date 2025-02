Test Buriram 2025: Aprilia chiude in crescendo, Martin prosegue la riabilitazione

L'inverno dell'Aprilia si chiude con ottime prospettive verso la stagione 2025 della MotoGP. La RS-GP25 anche a Buriram ha dimostrato un gran potenziale, con Marco Bezzecchi che ha terminato l'ultima giornata di test in terza posizione, alle spalle delle Ducati dei fratelli Marquez. In pista assieme al riminese nuovamente Lorenzo Savadori, in sostituzione dell'infortunato Jorge Martin. Lo spagnolo sta recuperando dall'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto la scorsa settimana dopo la caduta patita nel primo giorno di test a Sepang e il programma di riabilitazione prosegue come da previsioni.

TEST BURIRAM: BEZZECCHI ENTUSIASTA DELLA RS-GP25

Nell'ultima giornata di test, Bezzecchi ha potuto lavorare in preparazione del primo appuntamento stagionale che si terrà sempre in Thailandia a fine mese. Il riminese ha svolto due time-attack, effettuato prove di setup e testato ulterioi componenti. A fine sessione Bezzecchi si è detto molto soddsfatto: ''In questi due giorni di test ho capito tante cose su come far funzionare al meglio la RS-GP25. Sono stati due giorni produttivi, in cui sono riuscito a fare dei bei time-attack e anche una simulazione sprint, quindi sono molto contento. Abbiamo lavorato bene e siamo cresciuti molto. La moto è competitiva e il motore 2025 va molto bene ovunque''.

Test MotoGP 2025: Marco Bezzecchi (Aprilia)

TEST BURIRAM: SAVADORI SOTTOLINEA I PROGRESSI DEL MOTORE

Lavoro tipico dei test per Savadori che ha cercato di settare al meglio la RS-GP25 per Martin. Il collaudatore dell'Aprilia ha evidenziato come il nuovo motore rappresenti un notevole passo in avanti: ''Ho continuato il lavoro dal punto di vista elettronico affinché Jorge, al suo ritorno, possa trovare la moto il più performante possibile. Siamo felici perché vediamo che la RS-GP25 è competitiva e il motore 2025 è decisamente migliorato rispetto a quello del 2024. Ovviamente è solo un test, ma sia Marco sia Ai Ogura di Trackhouse sono stati veloci''.

Test MotoGP 2025: Lorenzo Savadori (Aprilia)

Proprio la scuderia americana ha completato il bilancio positivo dei test con l'undicesimo tempo di Ai Ogura, mentre ha terminato tredicesimo Raul Fernandez al rientro dopo la caduta di Sepang che non gli ha permesso di essere al meglio delle condizioni fisiche per questa due giorni conclusiva di test invernali.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/02/2025