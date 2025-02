Test Buriram 2025: Bezzecchi e il lavoro meraviglioso di Aprilia

Proseguono in maniera molto positiva i test invernali per l'Aprilia e per Marco Bezzecchi. Nella prima giornata di prove sul circuito di Buriram, il riminese ha chiuso con il quarto tempo, primo tra i piloti che non dispongono di una Ducati. Dopo le ottime sensazioni riscontrate la scorsa settimana a Sepang, anche in Thailandia il lavoro di sviluppo della RS-GP25 continua senza particolari intoppi.

APRILIA: BEZZECCHI SPIEGA COME PROCEDE IL LAVORO SULLA RS-GP25

A fine giornata, Bezzecchi ha tracciato un bilancio molto positivo del lavoro svolto: ''Siamo partiti da dove eravamo a Sepang. Stiamo ancora lavorando su alcune novità, ne abbiamo ancora alcune. Vorrei concludere cercando di concentrarmi di più sulla preparazione del giorno della gara''.

Il riminese è molto soddisfatto del lavoro che sta svolgendo con l'Aprilia, team con cui è all'esordio quest'anno: ''Abbiamo lavorato molto, molto bene a Sepang, e poi abbiamo anche pianificato molto bene il test qui. I ragazzi hanno fatto un lavoro meraviglioso. Quindi, spero di poter dare loro dei buoni commenti, precisi su tutto, in modo che non ci sia bisogno di un uteriore controllo domani''.

BEZZECCHI: LA PRIMA VOLTA ALLA GUIDA DELLO SVILUPPO

Il passaggio all'Aprilia ha fatto sì che Bezzecchi fosse coinvolto per la prima volta in prima persona nello sviluppo di una moto ufficiale. Una nuova responsabilità ulteriormente accresciuta dall'infortunio patito dall'altro titolare Jorge Martin nel corso della giornata d'esordio dei test invernali a Sepang.

MotoGP 2025, test Sepang: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Parlando del suoi primo inverno da pilota ufficiale, Bezzecchi ha dichiarato: ''È bello. È stata una sensazione strana per me all'inizio a Sepang. Era tutto nuovo, non avevo mai avuto la possibilità di sviluppare una moto MotoGP. Quindi, è stata una grande emozione per me, ma anche una grande responsabilità cercare di fare un buon lavoro. A Sepang è andato tutto bene, a parte l'assenza di Jorge ovviamente. Qui abbiamo ricominciato bene. Abbiamo meno tempo, quindi dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più precisi, per sistemare tutto. Ma i ragazzi stanno lavorando davvero bene, e farò del mio meglio per dare loro un buon feedback''. Domani, giovedì 13 febbraio, ultima giornata di test invernali per la MotoGP, prima dell'avvio della stagione 2025 sempre sulla pista thailandese di Buriram.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/02/2025