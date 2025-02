Aprilia, il bilancio finale dei test a Sepang: Bezzecchi spiega perché è soddisfatto

La sessione di test invernali della MotoGP in programma a Sepang si è chiusa con un bilancio positivo per Aprilia. La casa di Noale, incassato lo shock per la paurosa caduta di Jorge Martin nel corso della prima giornata, ha terminato la tre giorni registrando sensazioni positive riguardo la nuova RS-GP25. Il programma di lavoro è stato portato a termine testando ulteriori nuovi componenti, effettuando dei test aerodinamici e lavorando sullo sviluppo elettronico. Importante la mole di dati raccolti che rappresenteranno una solida base di partenza per il lavoro da svolgere nella prossima sessione di test, in programma sul circuito di Buriram in Thailandia il 12 e 13 febbraio.

APRILIA: BEZZECCHI SODDISFATTO DEL TIME ATTACK

Così come giovedì, anche oggi Bezzecchi ha chiuso in nona posizione con un crono di 1:57.328, a 8 decimi dalla miglior prestazione assoluta di Alex Marquez. In mattinata il riminese ha effettuato il suo primo vero tentativo di time attack con la RS-GP25, migliorandosi di 6 decimi rispetto a ieri ma rimanendo 2 decimi sopra al tempo limite dell'Aprilia nei test del 2024. Al pomeriggio, invece, ha simulato una gara sprint. Sono stati in totale 61 i giri percorsi.

MotoGP 2025, test Sepang: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Bezzecchi lascia Sepang soddisfatto: ''È stato un buon test, abbiamo provato quasi tutto quello che avevamo in programma, ed è molto positivo. Ho avuto la possibilità di fare il time-attack ed è stato bello, sono contento del tempo che sono riuscito a fare. Essendo il mio primo vero time-attack con questa moto, devo dire che sono soddisfatto. Comunque, l'importante per noi è focalizzarci su ciò che dobbiamo provare e rimanere concentrati sull’obiettivo finale, che è sviluppare al meglio tutto il pacchetto e cercare di prendere la direzione giusta per l’inizio del campionato''.

APRILIA: PER SAVADORI UN INTENSO LAVORO DI TEST

A fianco di Bezzecchi è sceso nuovamente in pista Savadori, in sostituzione dell'infortunato Martin: 65 i giri completati, con un miglior tempo di 1:59.169. Lo spagnolo, nel frattempo, è finito sotto ai ferri a Barcellona per la riduzione delle fratture riportate alla mano destra e al piede sinistro nella rovinosa caduta in curva 2 di mercoledì.

MotoGP 2025, test Sepang: Lorenzo Savadori (Aprilia)

Per Savadori, già in pista nello shakedown della scorsa settimana, è stata l'occasione per proseguire un intenso programma di lavoro tipico dei test: ''Il passaggio dalla RS-GP24 alla versione 2025 è stato migliorativo, sono stati cambiati tantissimi nuovi dettagli che hanno permesso di fare un ulteriore step in avanti. In questi test abbiamo esplorato nuove aree, che ci hanno portato in una direzione abbastanza chiara, anche perché sia io sia Bez, abbiamo approvato le stesse cose, il che è molto positivo. Stiamo lavorando per individuare il miglior pacchetto tecnico in vista del ritorno di Jorge. Chiaramente, non si tratta di set-up, che è un aspetto molto soggettivo e cambia da pilota a pilota, ma di trovare un buon bilanciamento della moto, tra pacchetto aerodinamico e motore. Stiamo lavorando molto anche sull’elettronica''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/02/2025