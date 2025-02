Test Buriram 2025: Ducati chiude in vetta e scioglie le riserve sul motore

In Thailandia miglior tempo per Marquez, quinto Bagnaia: presa la decisione finale sul motore per il prossimo biennio

Si sono conclusi con il miglior tempo assoluto realizzato da Marc Marquez i test invernali della MotoGP in programma sul circuito di Buriram, in Thailandia. Per la Ducati ottimi segnali in vista della stagione 2025, con la GP24 di Alex Marquez in seconda posizione e la seconda moto ufficiale di Francesco Bagnaia in quinta. Dopo quanto emerso nei giorni scorsi, la casa di Borgo Panigale ha sciolto anche le ultime riserve riguardo il motore da utilizzare nel prossimo biennio, quando lo sviluppo dei propulsori verrà congelato fino al 2027.

TEST BURIRAM 2025: MARQUEZ SODDISFATTO DEL LONG RUN

L'ultima giornata di test invernali è stata decisamente positiva per Marc Marquez. Oltre al miglior tempo finale, lo spagnolo si porta a casa anche delle ottime sensazioni dalla simulazione di gara svolta nel pomeriggio, nello stesso orario in cui si disputerà il GP Thailandia che aprirà la stagione 2025 della MotoGP: ''La cosa più importante è aver completato tutta la lunghissima lista di prove che avevamo all'inizio di questi cinque giorni di test. Sono contento, ho la confidenza che volevo sulla moto e abbiamo lavorato tanto e bene con il Team. Dobbiamo sistemare ancora un paio di cose, ma sono soddisfatto e non vedo l'ora di tornare qui per la gara. L'obiettivo era quello di avere una moto bilanciata, ci siamo riusciti e questo ci ha spinto a prendere alcune decisioni tecniche conservative. Ho fatto una simulazione di long run e siamo competitivi anche dopo 23 giri fatti con il caldo delle tre del pomeriggio''.

TEST BURIRAM 2025: BAGNAIA RECUPERA DOPO I PROBLEMI TECNICI

Meno lineare la due giorni di Pecco Bagnaia, ostacolato ieri da alcuni problemi tecnici che lo hanno costretto ai box per delle soste non previste. Pur accusando mezzo secondo di ritardo dal compagno di squadra, il piemontese è soddisfatto del lavoro svolto oggi, soprattutto in ottica gara: ''Sono contento, abbiamo raddrizzato la giornata di ieri. Abbiamo lavorato sodo e fatto solo passi in avanti. Il bilancio è positivo, siamo convinti delle nostre decisioni a livello tecnico e siamo pronti per la gara. Alla fine ho riprovato il time attack, non è stato perfetto, ma va bene così. Ho girato tanto, ho fatto diverse tornate a 1.30 con gomme usate e, nonostante il drop, i crono sono validi. Ho perfezionato l’assetto per il GP, non vedo l’ora, siamo competitivi e la squadra ha lavorato davvero bene''.

MOTORE DUCATI 2025: LA SCELTA FINALE

A tenere banco in casa Ducati sono state soprattutto le discussioni su quale specifica di motore adottare per le stagioni 2025 e 2026. Dopo attente riflessioni, la casa di Borgo Panigale ha confermato quanto dichiarato ieri da Marquez, preferendo rimanere sul motore 2024 piuttosto che passare al nuovo esemplare. Il team manager Davide Tardozzi ha spiegato così la decisione presa: ''Il motore per le stagioni 2025 e 2026 sarà quello del 2024. Gigi Dall'Igna non vuole correre rischi. Sarà un grande sforzo per i nostri ragazzi a casa costruire i motori per i nostri tre piloti ufficiali per la prima gara, ma Gigi ha preso questa decisione. Penso che la moto del 2024 sia molto difficile da migliorare. Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, ma alla fine non abbiamo trovato quello che pensavamo e ora abbiamo preso la decisione più sicura possibile per i corridori''.

Oltre al motore, in casa Ducati si sta ragionando anche sulle novità relative al telaio. Tardozzi ha aggiunto: ''La decisione finale su carenatura e telaio sarà presa stasera, e penso che rimanderemo - avendo congelato il motore - al test di Jerez le altre novità che abbiamo qui e vorremmo testare di nuovo. Ci sono alcune cose che appartengono all'elettronica e alle sospensioni; queste sono le parti del 2025 che sono sulla moto in questo momento''.

