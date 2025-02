Test Buriram 2025: Marquez vola anche nel day-2, Bagnaia è avvisato

Marc Marquez fa sul serio. Sa che se vuole battere il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, per prima cosa deve minare le sue certezze, ed è quello che ha fatto in questi cinque giorni di test, soprattutto negli ultimi due, chiusi stamattina a Buriram. Nel corso del secondo e ultimo giorno in pista in Thailandia, infatti, l'iberico ha mostrato un passo e una costanza sul giro secco che nessuno è riuscito ad avvicinare, pur se il suo vantaggio sulla concorrenza non è stato ampio come il mezzo secondo di ieri. Marquez al mattino ha realizzato il miglior tempo dell'intera due-giorni, fermando i cronometri sul tempo di 1:28.855, a un decimo e mezzo dal record della pista realizzato nelle qualifiche del GP delo scorso anno proprio da Bagnaia in 1:27 netto. Al pomeriggio, poi, ha aggiunto una simulazione di gara veramente imperssionante, non salendo mai sopra il muro dell'1'31, tanti indizi che gli fanno iniziare il prossimo campionato con una ritrovata fiducia. Dal canto suo, Pecco, che ha svolto un lavoro differente nella giornata di ieri, oggi ha provato a tenere il passo di Marc, senza riuscirsi, non sentendo ancora quella confidenza che gli serve per guidare al meglio la sua moto. Il due volte iridato MotoGP ha chiuso alla fine con il quinto tempo assoluto, a mezzo secondo abbondante dal rivale.

Test Buriram 2025, Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com

Occhio al Bez!

Il secondo miglior tempo di oggi, e dell'intera tornata di test, è stato siglato da Alex Marquez che con la GP24 ha chiuso a due decimi scarsi dal fratello. Terzo tempo, a un soffio dall'iberico, per il sorprendente Marco Bezzecchi, a testimonianza dell'ottimo lavoro fatto dall'Aprilia e di cui potrà giovare anche il campione del mondo Martin quando tornerà in sella dopo l'infortunio patito a Sepang. Fa ancora bene anche Pedro Acosta, il prodigio di questa MotoGP che è quarto con la KTM a meno di 3 decimi dalla vetta, rifilando circa mezzo secondo al più vicino degli altri in sella alla moto austriaca (Maverick Viñales, nono). Quinto, come già detto, Bagnaia, tallonato dalla ritrovata Honda di Joan Mir con un tempo lontano appena 2 centesimi da quello dell'italiano. Lima due decimi al tempo di ieri Franco Morbideli, che scivola però dalla terza piazza alla settima, davanti a un Fabio Quartararo che migliora di oltre 6 decimi e si piazza sull'ottava casella virtuale. Chiude la top ten l'altra Yamaha di Jack Miller, vicinissimo sia al francese sia allo spagnolo Viñales.

Test Buriram 2025, Marco Bezzecchi (Aprilia). Credits: MotoGP.com

Passo indietro Aldeguer

La battaglia dei rookie, alla fine, la vince Ai Ogura, che in sella all'Aprilia del team Trackhouse Racing ottiene l'11° tempo complessivo, un buon a 1:26.636 che lo colloca a 8 decimi da Marquez, e con un vantaggio di 4 decimi su Fermin Aldeguer, autore solamente del 18° tempo. Somkiat Chantra, invece, è 20° con la Honda, ben più staccato. Fuori dalla top ten in 12° piazza c'è Brad Binder, che non è sembrato sui livelli abituali in questi test prestagionali, e che ha preceduto Raul Fernandez - tornato in sela all'Aprilia dopo l'infortunio di Sepang - e Luca Marini, con un tempo di 4 decimi superiore a quello del compagno Mir. 15° tempo per Enea Bastianini, il più indietro dei piloti KTM, davanti a Johann Zarco sulla Honda e ad Alex Rins sulla Yamaha. L'ultimo pilota ufficiale in pista è Miguel Oliveira, 19°, mentre era assente da questi test, oltre a Martin, anche Fabio Di Giannantonio, convalescente dopo l'intervento alla spalla.

Test Buriram 2025, Pedro Acosta (KTM), Jack Miller (Yamaha). Credits: MotoGP.com

La classifica combinata del day-2 dei test MotoGP di Buriram 2025

Pos Pilota Moto Tempo Mattina Tempo Pomeriggio Distacco Giri Mat. Giri Pom. Giri Tot. 1 Marc Marquez Ducati 1:28.855 1:29.496 39 36 75 2 Alex Marquez Ducati 1:29.034 1:30.203 +0.179 36 25 61 3 Marco Bezzecchi Aprilia 1:29.244 1:29.060 +0.205 34 31 65 4 Pedro Acosta KTM 1:29.133 1:30.256 +0.278 31 37 68 5 Francesco Bagnaia Ducati 1:29.378 1:29.429 +0.523 38 42 80 6 Joan Mir Honda 1:29.730 1:29.399 +0.544 35 30 65 7 Franco Morbidelli Ducati 1:29.454 1:30.190 +0.599 37 30 67 8 Fabio Quartararo Yamaha 1:29.818 1:29.586 +0.731 27 45 72 9 Maverick Viñales KTM 1:30.258 1:29.606 +0.751 48 35 83 10 Jack Miller Yamaha 1:29.830 1:29.617 +0.762 31 35 66 11 Ai Ogura Aprilia 1:29.636 1:29.741 +0.781 38 28 66 12 Brad Binder KTM 1:29.732 1:29.759 +0.877 42 41 83 13 Raul Fernandez Aprilia 1:30.013 1:29.732 +0.877 33 31 64 14 Luca Marini Honda 1:29.884 1:29.783 +0.928 35 39 74 15 Enea Bastianini KTM 1:30.516 1:29.837 +0.982 31 26 57 16 Johan Zarco Honda 1:29.882 1:30.903 +1.027 41 26 67 17 Alex Rins Yamaha 1:30.218 1:30.062 +1.207 38 19 57 18 Fermin Aldeguer Ducati 1:30.597 1:30.085 +1.230 28 26 54 19 Miguel Oliveira Yamaha 1:30.565 1:30.089 +1.234 40 39 79 20 Somkiat Chantra Honda 1:30.465 1:30.764 +1.610 41 31 72 21 Lorenzo Savadori Aprilia 1:31.527 1:31.207 +2.352 36 28 64

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/02/2025