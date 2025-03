MotoGP Argentina 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Dopo lo scoppiettante avvio in Thailandia, questo weekend torna il circo a due ruote del Motomondiale con un appuntamento sudamericano, il Gran Premio d'Argentina all'Autodromo di Termas de Rio Hondo. Su questa pista si è corso a sighiozzo negli ultimi anni, con gli annullamenti del 2020-21 a causa della Pandemia di Covid-19 e con quello dello scorso anno dovuto a problemi organizzativi. Ma quando vi si è corso, ha sempre fatto bene Marc Marquez, il grande favorito di domenica, reduce dalla doppietta di Buriram. L'iberico ha trionfato in Argentina nel 2014, 2016 e 2019, mentre al via ci saranno altri due piloti vincenti qui in passato: Maverick Vinales (2017) e Marco Bezzecchi, che trionfò nell'ultimo GP disputato, nel 2023. Ovviamente, i riflettori saranno puntati anche su Francesco Bagnaia, che dopo le difficoltà mostrate in questo avvio di stagione (comunque reduce da due podi alle spalle in entrambi i casi dei fratelli Marquez) proverà a dare del filo da torce agli altri ducatisti e non solo. Pedro Acosta cercherà di trainare la pattuglia KTM, Quartararo quella Yamaha, mentre in casa Aprilia c'è un leader a sorpresa, in attesa che il campione incarica Jorge Martin recuperi dal suo infortunio. il giapponese Ai Ogura, reduce dello splendido esordio in Thailandia, dove ha chiuso quinto alle spalle delle Ducati. In crescita anche i team di Yamaha e Honda, trainati rispettivamente da Johann Zarco e Fabio Quartararo. Non resta che sintonizzarsi su Sky, Now o TV8 e godersi lo spettacolo!

Venerdì 14 marzo

Prove libere 1: 14.45 – 15.30

Prequalifiche: 19.00 – 20.00

Sabato 15 marzo

Prove libere 2: 14.10 – 14.40

Qualifiche 1: 14.50 – 15.05

Qualifiche 2: 15.15 – 15.30

Sprint: 19:00

Domenica 16 marzo

Gara Moto3: 16.00

Gara Moto2: 17:15

Gara MotoGP: 19:00

Sabato 15 marzo

Qualifiche MotoGP: 14.50-15.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 19:00 (diretta)

Domenica 16 marzo

Gara Moto3: 18.35 (differita)

Gara Moto2: 19.50 (differita)

Gara MotoGP: 21.35 (differita)

MotoGP Thailandia 2025, Buriram: Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com

IL METEO DEL GP

Venerdì 14 marzo: nuvoloso; temperatura 21°-27°; precipitazioni 10%; umidità 65%

Sabato 15 marzo: per lo più nuvoloso; temperatura 21°-27°; precipitazioni 20%; umidità 69%

Domenica 16 marzo: precipitazioni sparse; temperatura 22°-31°; precipitazioni 20%; umidità 59%

