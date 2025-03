MotoGP Argentina 2025. Marc Marquez fa tris, terzo podio di fila con Alex e Bagnaia

Nel sabato di Termas de Rio Hondo va in scena il déjà vù di Buriram, primo weekend dell'anno. Il Gran Premio d'Argentina si apre, infatti, con lo stesso identico ordine d'arrivo - quantomeno per quel che riguarda il podio - di quello della Thailandia, sia sprint sia gara lunga: 1° Marc Marquez, 2° Alex Marquez, 3° Francesco Bagnaia. I due spagnoli, in stato di grazia, se ne vanno nei primi giri e mantengono queste posizioni dal primo all'ultimo giro; Pecco, dopo un venerdì molto complicato, rimette in fila tutto e - dopo qualche giro impiegato a rintuzzare la pressione di Quartararo, Acosta e Zarco, se ne va, restando nella terra di nessuno e conquistando il terzo terzo posto dell'anno. Ottimo per la Honda il quarto posto di Zarco, mentre un trio di italiani ha occupato le posizioni dalla quinta alla settima: Fabio Di Giannantonio, in netta ripresa dall'infortunio alla spalla, Marco Bezzecchi con l'Aprilia e Franco Morbidelli con la quinta Ducati. Prendono punti anche Joan Mir, un'altra Honda, e Pedro Acosta, che dopo un avvio garibaldino si spegne e viene risucchiato ai margini dei punti. Analogo il copione di Fabio Quartararo, da quarto a decimo nel corso della gara. Due i contatti nei dodici giri, tra Binder e Morbidelli, con il sudafricano che scivola e saluta, e tra Oliveira e Aldeguer. In classifica ora Marc ha 11 punti di margine su Alex e 19 su Bagnaia, e domani avrà l'opportunità di allungare ancora e proseguire nella sua striscia record.

Marc, seconda pole! Bagnaia quarto

Nel pomeriggio italiano, la pole position era andata a Marc Marquez su Ducati, che in Argentina ha stampato un incredibile 1:36.917, primo pilota a scendere sotto l’1:37 a Termas de Rio Hondo, lasciandosi alle spalle il fratello Alex Marquez su Ducati Gresini, distanziato di un quarto di secondo. Johann Zarco ha completato la prima fila con la Honda, riportandola nelle prime tre posizioni in qualifica per la prima volta dal 2023, grazie a un crono di appena 0.042 secondi più lento di quello di Alex. Francesco Bagnaia ha chiuso al quarto posto, mentre il rookie Pedro Acosta si è infilato tra i big con un’ottima P5 su KTM. A completare la seconda fila, Fabio Di Giannantonio si è fermato a meno di un decimo dalla prima fila. Settimo tempo per Fabio Quartararo su Yamaha, seguito da Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. La top ten è stata chiusa da Joan Mir, che ha portato un’altra Honda tra i primi dieci. Brad Binder e Alex Rins hanno completato lo schieramento di Q2. Una qualifica memorabile, con i fratelli Marquez protagonisti assoluti e un record che sembra destinato a durare

La cronaca della Sprint

Allo spegnimento dei semafori scattano bene i due Marquez che si mettono in testa davanti a Bagnaia, il quale deve limitare l'euforia prima di Quartararo e poi di Acosta. Marc e Alex se ne vanno, guadagnando due decimi al giro sugli inseguitori, mentre Zarco, dopo una brutta partenza, risale in quinta posizione. Nel corso del primo giro Morbidelli e Binder si toccano mentre stanno lottando all'interno della top ten e ha la peggio il sudafricano che cade e abbandona la gara, mentre l'italiano, scivola in decima posizione dietro anche a Diggia, Bezzecchi e Mir, finendo sotto investigazione della Direzione Gara (conclusasi con un NFA). Mentre Alex prova a insidiare Marc, Pecco si stacca dalla concorrenza e prova (vanamente) a non perdere contatto con i primi due, mentre Zarco passa Acosta per la quarta posizione e Di Giannantonio sopravanza Quartararo per la sesta. A metà sprint Oliveira cade e travolge Aldeguer, che però riesce a tornare in pista, ultimo. Mentre Zarco prova la rimonta su Bagnaia, Diggia, Bezzecchi e Morbidelli passano un Acosta in crisi nel giro di due curve, provando a inseguire Zarco. Pochi giri dopo anche Mir passa il giovane connazionale, nonostante la strenua resistenza di Pedro. Succede poco nella seconda metà di gara, con le posizioni che si cristallizzano e Marc Marquez che non si fa prendere dal fratello e vince così la terza gara su tre in questo 2025. Alex Marquez e Bagnaia confermano i podi di Buriram mentre la novità è il quarto posto di Zarco, con una Honda che sta tornando, così come sta tornando Di Giannantonio, quinto davanti a Bezzecchi, Morbidelli, Mir e Acosta. Decimo, e senza un punto nonostante il bell'avvio, Quartararo, segno che la strada per la Yamaha è ancora in salita.

Risultati Qualifiche MotoGP Argentina 2025

Risultati Sprint MotoGP Argentina 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/03/2025