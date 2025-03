MotoGP Argentina 2025, le pagelle di Termas de Rio Hondo

Le pagelle del Gran Premio d'Argentina a Termas de Rio Hondo: Marc, imperfetta perfezione! Alex: ci sei andato vicino. Rinascita Morbidelli, Bagnaia, puoi dare di più. Di Giannantonio sta tornando. Delusione Bezzecchi.

MARC MARQUEZ - VOTO 9,5 - In una gara con diversi errorini, nel finale mette tutto in ordine e passa di giustezza il fratello, andandosi a prendere la quarta vittoria su quattro partenze dell'anno. Il dittatore è tornato.

ALEX MARQUEZ - VOTO 9 - Stavolta pensava di farcela e dopo aver dato il tirone per staccare tutti i quelli non fanno Marquez di cognome, comanda con autorevolezza fino a che non arriva il lieve calo finale.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 8,5 - Vista la partenza arrembante si pensava che potesse: A) riprendere i Marquez. B) crollare nel finale. Invece lui gestisce, capisce cosa può fare e sale sul podio, battendo Pecco.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 7,5 - Di fronte a un risultato che lo delude, non dimentichiamo che: è la sua pista peggiore, è stato in difficoltà tutto il weekend, sta comunque crescendo, non fa errori. Arriverà.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8 - L'infortunio alla spalla ancora si fa sentire, ma lui sta tornando sui livelli mostrati in precedenza. Sfrutta bene la soft, non forzando nei primi giri e tornando forte nel finale!

JOHANN ZARCO - VOTO 8 - Non è certo la Honda dell'anno scorso, ma non è nemmeno una Ducati, e lui oggi non solo è il migliore delle Honda, ma anche di tutta la concorrenza in generale, calando solo nel finale.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 4 - Alla prima curva dopo il via va lungo e rischia lo strike, toccando la posteriore di Quartararo che resta in piedi per pura fortuna. Finisce nella ghiaia e saluta la ''sua'' Termas.

BRAD BINDER - VOTO 7 - Dopo la delusione di ieri si riprende e migliora Buriram. Può e deve crescere.

AI OGURA - VOTO 8 - Alle seconda gara in MotoGP lotta gagliardo e tosto nella top ten. Ci farà divertire.

PEDRO ACOSTA - VOTO 6 - Forse la piccola delusione in quest'avvio di stagione, ci si attende di più.

JOAN MIR - VOTO 7 - Prosegue la crescita, sua e della Honda. Il primo obiettivo però è il livello di Zarco.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Stesso discorso che per Mir a cui finisce attaccato. Un altro giro e faceva nono.

ALEX RINS - VOTO 6,5 - Dopo la bella sprint di ieri forse ci si attendeva di più, ma è la migliore Yamaha.

MAVERICK VINALES - VOTO 5,5 - Risale un po' rispetto al venerdì ma non è questa la sua posizione.

JACK MILLER - VOTO 6 - A sprazzi, sembra trovarsi bene sulla Yamaha, non finisce lontano da Rins.

FABIO QUARTARARO - VOTO 5 - Non sappiamo se ha riportato danni dopo il via, ma non sembrava lui.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5 - Danneggia Bestia e il long lap gli costa la zona punti. Lontano da Ogura.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 5 - Siamo solo alla seconda gara, ma non sembra mantenere le promesse.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6 - Gara rovinata da Fernandez, peccato perché era partito alla grande.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 6 - Ultimo in classifica, lotta con Bastianini. Sta facendo esperienza.

MIGUEL OLIVEIRA & LORENZO SAVADORI - VOTO S.V. - Assenti e infortunati. Buona guarigione!

