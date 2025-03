MotoGP Argentina 2025. Marquez beffa Diggia nel venerdì di Termas. Bagnaia rischia

Marc Marquez ancora una volta sugli scudi nelle prequalifiche in Argentina. Ottimo Di Giannantonio, secondo. Bagnaia cade e resta in top 10 per un nulla

Il weekend del Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale 2024, è iniziato sulla falsariga dello scorso GP della Thailandia. Marc Marquez, infatti, si è subito trovato a suo agio su quella che da sempre è una delle sue piste migliori, domando sin dai primi giri delle FP1 l'asfalto irregolare e ancora sporco e le curve insidiose dell'Autodromo di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo della Ducati ha fatto registrare il miglior tempo al termine dei primi 45 minuti in pista fermando i cronometri sull'1:38.937, appena una manciata di millesimi meglio di quanto fatto segnare dal francese Johann Zarco su Honda. Altre due Ducati hanno chiuso in top 5, quelle di Alex Marquez e Franco Morbidelli, davantia all'Aprilia di Marco Bezzecchi, staccato 6 decimi dalla vetta. Molto bene la Honda non solo con Zarco, visto che Luca Marini ha colto il 6° posto e Joan Mir il 9°, mentre la migliore Yamaha è stata quella di Jack Miller in settima piazza. C'è spazio anche per due KTM in top 10, quelle di Maverick Vinales e Pedro Acosta, rispettivamente 8° e 10°, mentre è apparso in grande difficoltà Francesco Bagnaia. Il due volte iridato MotoGP ha concluso solo 16° a ben 1''6 dal compagno, preceduto anche da Brad Binder (KTM), Alex Rins (Yamaha), Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Ai Ogura (Aprilia). Più in difficoltà di Pecco, forse, solo il suo ex compagno Enea Bastianini, 21° con la KTM a 2'' abbondanti da Marquez.

Marquez padrone, bene Diggia e Bez

Al pomeriggio la musica cambia, ma il tenore è sempre lo stesso. Marc Marquez si conferma il migliore sulla pista argentina, siglando il nuovo record del tracciato migiorando il suo stesso giro del 2014 fermando i cronometri sul tempo di 1:37.295. Lo spagnolo ha preceduto un pimpante Fabio Di Giannantonio, su una moto identica ma del giallo canarino del VR46 Racing Team, di un decimo abbondante, e il fratello Alex Marquez, sulla GP24 di due decimi. Molto bene ha fatto anche Marco Bezzecchi con l'Aprilia, su una pista dove ha già vinto due anni fa, si è fermato a poco più di due decimi dalla vetta, precedendo di una manciata di millesimi la KTM di Brad Binder. Al sesto posto una sorpresa, la Yamaha di Alex Rins, segno che le moto giapponesi stanno tornando, e a corroborare queste tesi c'è anche la settima piazza di Johann Zarco e l'ottava di Fabio Quartararo.

Bagnaia, in Q2 col brivido!

Chiudono la top 10 Pedro Acosta e Francesco Bagnaia, che ha dovuto aspettare il transito di tutti i piloti sul traguardo dopo la bandiera a scacchi per tirare un sospiro di sollievo. Pecco, infatti, si era steso all'inizio del suo secondo time attack, quando era in piena top ten e ambiva a ritoccare il suo crono di 3-4 decimi (Marquez, però, è lontano oltre mezzo secondo...). Dovranno passare dalla Q1 il sempre sorprendente Ai Ogura, dietro a Bagnaia di 21 millesimi, e Franco Morbidelli, così come le Honda di Mir e Marini (13° e 15°), le Yamaha di Miller e Oliveira (14° e 18°) e la KTM di Vinales (16°). Da Aldeguer (17°) in giù ci sono meno speranze di un passaggio in Q2, soprattutto per un Enea Bastianini ancora imballato e in 21° posizione, davanti solo al substitute rider Lorenzo Savadori, che tiene caldo il posto al campione del mondo Jorge Martin, ancora infortunato.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Argentina 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Argentina 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/03/2025