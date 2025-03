Pirelli sarà il nuovo fornitore unico di pneumatici per la MotoGP dal 2027

Accordo di 5 anni tra la casa milanese e la massima categoria del Motomondiale in vista del cambio regolamentare previsto nel 2027

A partire dalla stagione 2027, Pirelli diventerà il fornitore unico di pneumatici per il campionato mondiale di MotoGP. L'accordo, attualmente in fase di finalizzazione, avrà una durata di cinque anni, estendendosi fino al 2031. Il debutto della casa italiana nel massimo campionato motociclistico coinciderà con l’introduzione di un nuovo regolamento tecnico che segnerà un cambiamento significativo per la categoria. Ulteriori dettagli relativi alle specifiche tecniche dei pneumatici che Pirelli fornirà a partire dal 2027 saranno resi noti nei prossimi mesi.

Pirelli diventa fornitore unico per tutte le categorie del Motomondiale

L'intesa segue la strategia di uniformare la fornitura di pneumatici in tutto il paddock, garantendo una continuità di sviluppo per i piloti nelle varie categorie del motociclismo. Attualmente, Pirelli è già fornitore ufficiale di Moto2, Moto3 e di diversi programmi legati alla formazione dei giovani talenti nel progetto ''Road to MotoGP''. Con il nuovo contratto, il marchio estenderà la sua presenza anche alla MotoGP e alla MotoE, la classe dedicata alle moto elettriche.

Michelin resta in MotoGP e MotoE fino al 2026

Fino al termine della stagione 2026, Michelin continuerà a ricoprire il ruolo di fornitore esclusivo per la MotoGP e la MotoE, assicurando il proprio supporto tecnico e fornendo pneumatici progettati per massimizzare sicurezza e prestazioni. L’azienda francese, pioniera nelle competizioni di moto elettriche, sarà impegnata fino al 2026 anche nello sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili per la MotoE, con un’attenzione particolare all’impiego di materiali rinnovabili e riciclati.

