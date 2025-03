MotoGP Thailandia 2025. Marquez più forte di tutti, terzo Bagnaia

Marc Marquez vince il Gran Premio della Thailandia con classe, velocità ma, soprattutto, intelligenza. Vittima di un probabile problema con la pressione di pneumatici, rinuncia alla fuga e passa tutta la gara in scia al fratello Alex, nonostante le altissime temperature, passandolo solo a tre giri dalla fine. I due fratelli sembrano intoccabili e Pecco Bagnaia, che per tutta la gara gli resta a meno di un secondo, non sembra poter fare di più, accontentandosi della terza posizione finale. Ottima gara per Franco Morbidelli, che completa il poker Ducati, e strepitosa prestazione per Ai Ogura, quinto all'esordio in MotoGP, davanti all'Aprilia titolare di Marco Bezzecchi. Conquistano punti preziosi anche Johann Zarco (Honda), Brad Binder (KTM), ed Enea Bastianini, che lontano dai riflettori ha fatto una gara in gran rimonta, finendo nono. Chiude la top ten Fabio Di Giannantonio, mentre Jack Miller è 11° con un grosso calo nel finale. A punti finiscono anche Luca Marini (Honda), Fermin Aldeguer (Ducati), Miguel Oliveira (Yamaha) e un deludente Fabio Quartararo, solo 15° nonché penultimo tra i piloti della casa giapponese.

La cronaca del GP: i Marquez scappano subito

Allo spegnimento dei semafori è scattato subito bene Marc Marquez, mentre Bagnaia ha sopravanzato brevemente Alex Marquez, che si è però ripreso la posizione nel corso del primo giro. Il via è sembrato essere una fotocopia della gara sprint di ieri, mentre nei primissimi giri è risalito forte Franco Morbidelli, riuscendo in poche tornate a sopravanzare Miller e Ogura, mettendosi in quarta posizione. Al quarto giro è scivolato Pedro Acosta mentre era in lotta per l'ottava posizione, risalendo poi in moto ma rovinando evidentemente la sua gara. Il vantaggio di Marc su Alex è di poco superiore al secondo, così come quello di Alex su Pecco.

Problema per Marc, Alex lo passa!

Al settimo giro Marc Marquez, in uscita di curva 3, rallenta e fa passare il fratello! Un probabile problema con la pressione delle gomme per l'iberico che si mete in scia al fratello, diventato leader della gara, mentre alle loro spalle Bagnaia risale fino a mezzo secondo, perdendo però nei giri successivi qualche decimo. A metà gara torna a scendere il divari di Bagnaia dai due spagnoli, con Marc che sembra poter attaccare Alex, ma non lo fa. Morbidelli, nel frattempo, è sempre incollato a Bagnaia, mentre Ogura non è lontano dai primi quattro. Anche Miller con la Yamaha resiste in sesta posizione, con Mir settimo davanti a Bezzecchi con l'Aprilia. Purtroppo all'inizio del 16°giro Mir scivola mentre cerca di riprendere Miller e coquistare un insperato - fino allo scorso anno - sesto posto.

Risalgono Bezzecchi e Di Giannantonio

La gara continua sullo stesso canone nella fase centrale, con Alex Marquez che mantiene la leadership ma con il fratello Marc attaccato ai suoi scarichi, probabilmente per far scendere la pressione della gomma anteriore. Il divario di Bagnaia dai primi due va ad elastico tra i 3 e gli 8 decimi, mentre Morbidelli è sempre molto attaccato a Pecco. In sesta posizione, intanto, risale Bezzecchi che passa Miller, mentre entra in top ten Di Giannantonio, che tra Mir (caduto) e Raul Fernandez (superato), risale in nona piazza. L'attesa però è che avvenga qualcosa nelle posizioni di testa, dove l'attacco di Marc ad Alex arriverà probabilmente negli ultimi otto giri. Il primo a calare del gruppo di testa è Morbidelli, che perde decimi da Bagnaia e non può essere tranquillo visto che alle sue spalle non è lontano i sorprendente Ogura.

L'epilogo della gara si avvicina velocemente: i due Marquez sono incollati, mentre Bagnaia resta più staccato e sembra non avere lo stesso ritmo degli iberici, come d'altra parte si è visto per tutto il weekend. Al termine del 21° giro la Ducati di Alex sgondola e Marc quasi lo tampona, mentre Pecco ne approfitta per recuperare un paio di decimi. Ciò nonostante il numero 93 continua a non attaccare il fratello e Pecco è lì a 3-5 decimi. Nel giro successivo, però, riallungano i Marquez e Marc porta il suo affondo all'ultima curva, tornando davanti quando mancano 3 giri al termine. In poche curve si allunga a vista d'occhio il margine tra i due fratelli, mentre Pecco prova a tornare sotto ad Alex per conquistare una seconda piazza che, visto il weekend, sarebbe d'oro. Alex ha finito il posteriore, ma anche Pecco non è al 100%. Alex resiste stoicamente e riesce a mantenere la seconda piazza. Finisce come nella sprint. Marc vince e rafforza la sua leadership nel mondiale davanti ad Alex e a Pecco! Morbidelli tranquillo in quarta posizione davanti a Ogura, mentre Bezzecchi, Zarco, Binder, Bastianini e Di Giannantonio chiudono la top ten. A punti anche Miller, Marini, Aldeguer, Oliveira e un deludente Quartararo.

Griglia di Partenza MotoGP Thailandia 2025

This is the #MotoGP grid for the first 2025 race 🤩 Are you ready?#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/fJHSaAbsYo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 2, 2025

Risultati Gran Premio MotoGP Thailandia 2025

