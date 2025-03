MotoGP Thailandia 2025. Marc Marquez trionfa nella sprint, terzo Bagnaia

Marc Marquez vince la prima gara dell'anno, la sprint del Gran Premio della Thailandia, nonché la prima con i colori della Ducati ufficiali, e balza in testa al mondiale con 12 punti, davanti al fratello Alex Marquez, con 9 punti, e a Francesco Bagnaia, che ne raccoglie 7. Il podio di una prova priva di grandi emozioni ricalca perfettamente la prima fila tutta Ducati della griglia di partenza, mentre per trovare una (bella) sorpresa bisogna guardare solo un passetto più in là, con il giapponese Ai Ogura brillante quarto con l'Aprilia del team Trackhouse, e sul passo di Bagnaia per tutti e 12 i giri. Quinto posto per un costante Franco Morbidelli (anche lui su Ducati, cinque moto italiane nelle prime cinque posizioni) gentile omaggio di un Jack Miller (Yamaha) sorprendente fino alla caduta. Sesto è Pedro Acosta (KTM), l'unico che ha regalato qualche sorpasso su Binder e Quartararo, giunti rispettivamente 8° e 7°. Un punticino lo raccoglie anche Joan Mir, e dopo la sfilza di cadute collezionate lo scorso anno, è indice di una Honda in crescita e di uno spagnolo che prova a tornare tra i protagonisti del mondiale. Giornata sfortunata per Marco Bezzecchi (si ritrova ultimo alla prima curva, forse per una piazzola sporca) e per Fabio Di Giannantonio (ritiratosi per un problema tecnico mentre lottava con gli avversari e con il dolore sulla soglia della top ten)

Pole Position per Marc, Bagnaia terzo

Il sabato thailandese si è aperto con una emozionante sessione di qualifica nella quale Francesco Bagnaia è stato costretto a partire dalla Q1 dopo la sfortuna di ieri. Pecco ha provato un azzardo dopo il primo run, trovandosi in vantaggio di quasi mezzo secondo sul secondo (Fabio Di Giannantonio) e decidendo di non scendere più in pista per preservare un set di gomma e giocarsela alla pari con gli altri piloti già qualificati in Q2. Alla fine il rischio è valso la candela, visto che Jack Miller gli è rimasto dietro di appena 6 millesimi, qualificandosi a sorpresa con la sua Yamaha e lasciando fuori Fabio Di Giannantonio (Ducati), Brad Binder (KTM) e Fermin Aldeguer (Ducati), relegati in quinta fila. Nella Q1, poi, Bagnaia è andato subito al comando, ma è stato sopravanzato dai fratelli Marquez, con Marc davanti ad Alex, e dal sorprendente giapponese Ai Ogura al termine del primo run, concluso anzitempo dall'italiano con lo scopo di tornare presto in pista e non offrire la scia a nessuno. Nel corso del secondo run Pecco è riuscito a migliorare il suo tempo, ma non a supeare i due fratelli spagnoli, che non sono riusciti a migliorare a causa di due bandiere gialle, provocate da Bezzecchi e da Mir. A Marquez è stato così sufficiente l'1:28.782 del primo run (lasciando così il record della pista a Bagnaia) . Le tre Ducati, dunque, hanno mantenuto la prima fila, mentre in seconda sono finiti i due sorprendenti Jack Miller (Yamaha) e Ai Ogura (Aprilia), davanti a Franco Morbidelli (Ducati). Terza fila per Pedro Acosta (KTM) e per le Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, quarta per la Yamaha di Fabio Quartararo, e per le Honda di Joan Mir e Johann Zarco.

I Marquez dominano la Sprint, Bagnaia terzo

Il copione della Sprint è stato grossomodo lo stesso per le prime posizioni. Allo spegnimento dei semafori, Bagnaia scatta bene e si mette davanti ad Alex Marquez, che però incrocia e lo passa di nuovo sulla retta successiva. Marc Marquez, intanto, mantiene la prima posizione e comincia a macinare giri con un ritmo insostenibile per chiunque. Il fratello Alex prova a seguirlo, ma perde terreno, così come Bagnaia, che nei primi giri accumula fino a 1''5 di ritardo dal più giovane dei Marquez, dovendo al contempo limitare la pressione di un Ogura in gran spolvero, migliore di Morbidelli e Miller che lo seguono. Dietro di loro Quartararo risale davanti alle KTM di Acosta e Binder, mentre Bezzecchi scivola in ultima posizione dopo una partenza con tanto di sgommata e perdita di aderenza, ed è costretto alla rimonta sin dai primi giri. A 7 giri dal termine Jack Miller butta al vento uno splendido inizio di campionato, scivolando nella ghiaia e permettendo a chi lo segue di guadagnare una posizione. Bagnaia nel corso della gara recupera qualche decimo su Alex Marquez, forse anche grazie a una scelta diversa all'anteriore, la Hard contro la Soft, ma negli ultimi giri tira i remi in barca e la gara finisce così, con Marc e Alex Marquez davanti a un Bagnaia ancora un po' imballato. Ogura raccoglie i primi punti in MotoGP, finendo davanti a Morbidelli, Acosta, Quartararo, Binder e Mir. La rimonta di Bezzecchi si conclude in 12° posizione mentre un sofferente Di Giannantonio si ritira per un problema tecnico dopo una gara molto faticosa.

Risultati Qualifiche MotoGP Thailandia 2025

Risultati Sprint MotoGP Thailandia 2025

