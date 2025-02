MotoGP Thailandia 2025. i Marquez fanno paura nel venerdì! Bagnaia: weekend in salita

La MotoGP 2025 scatta ufficialmenet all'alba di questo venerdì, con la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia, sul Chang International Circuit di Buriram. I piloti hanno impiegato i primi minuti in pista per togliersi di dosso la ruggine invernale, che avevano iniziato a pulire proprio su questa pista durante i test invernali, e queste P1 sono sembrate essere il naturale proseguimento del lavoro svolto due settimane fa, soprattutto per Marc Marquez, che si è messo subito in testa ottenendo il tempo di 1'29.423, davanti al compagno di marca Franco Morbidelli, staccato di un decimo e mezzo, e a Fabio Quartararo, che con una Yamaha in crescita resta a 3 decimi abbondanti dallo spagnolo. Jack Miller, con la Yamaha del team Pramac, e Marco Bezzecchi, pilota ufficiale Aprilia, chiudono la top 5, mentre per trovare Pecco Bagnaia bisogna scendere fino alla 10° posizione, a ben 7 decimi dal compagno. Meglio di lui Ai Ogura (Aprilia), Alex Marquez (Ducati), Miguel Oliveira (Yamaha) e Maverick Vinales (KTM), E proprio le KTM sono state le moto più i difficoltà nella notte italiana: Pedro Acosta, Brad Binder ed Enea Bastianini hanno tutti incassato distacchi superiore al secondo, mentre sono da segnalare in crescita anche le Honda, con Johann Zarco, Luca Marini e Joan Mir che hanno occupato le posizioni dalla 11° alla 13°.

A late lap from @alexmarquez73 sees him topping the timesheets at the end of play! 👊#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/KAcBygGM6l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 28, 2025

Passo e Time Attack, i Marquez fanno paura!

I giochi si sono fatti serie, però, solo nel pomeriggio. Nella prima fase di ''Practice'', o prequalifiche, se preferite, tutti hanno provato il passo gara e Marc Marquez ha fatto vedere le cose migliori, capace di scenedere anche sotto i 90'' al giro, mentre Acosta e Bagnaia sono rimasti poco sopra con il loro ritmo. Negli ultimi 20 minuti i piloti hanno messo da parte il lavoro in ottica gara e si sono concentrati sul time attack per arpionare un posto tra i dieci, buono per il passaggio diretto alla Q2. Alla fine della solita emozionante girandola di tempi, i migliori di tutti sono stati i fratelli Marquez, Alex ha ottenuto il primo tempo in 1'29.020, rifilando mezzo decimo di secondo al fratello Marc. Ottimo terzo tempo per Pedro Acosta, che precede Marco Bezzecchi di 5 millesimi, entrambi a 2 decimi e mezzo dai fratelli spagnoli. Ottimo quinto Franco Morbidelli (ma potrebbe essere penalizzato per aver danneggiato Bagnaia) mentre, a sorpresa, sono dentro la Q2 Joan Mir (Honda 6°), Raul Fernandez (Aprilia 7°), il rookie Ai Ogura (Aprilia, 9°), e Johann Zarco (10°). Ottimo anche l'ottava piazza di un Fabio Quartararo che ha dispensato anche qualche casco rosso qua e là, lasciando intravvedere un buon potenziale con la sua Yamaha.

Pecco, che fatica! Gli amici lo buttano fuori dalla Q2!

Giornata molto sfortunata per Francesco Bagnaia, che chiude 13° ed è fuori dlla Q2. Nonostante non fosse a posto tecnicamente, valeva sicuramente un tempo da top 10. Nel primo dei due run di time attack aveva ottenuto l'1'29'711 e poi, mentre stava migliorando, ha abortito il suo giro per tornare ai box e provare a sfruttare al meglio i minuti finali. Ciò non è però accaduto: nel primo giro lanciato era risalito fino alla settima posizione con un tempo che - in fine dei conti - gli sarebbe stato utile per il passaggio diretto, ma a causa di un track limits si è visto cancellare il risultato. Il secondo giro era iniziato bene, ma una bandiera gialla provocata dal suo amico Marco Bezzecchi, ha fatto sì che il secnodo tempo consecutivo gli venisse cancellato. Restava un'ultima cartuccia a disposizione di Pecco, ma a disinnescarla è stata Franco Morbidelli, che gli ha rallentato davanti rovinandogli un giro che sembrava anch'esso buono per passare il turno. Il due volte iridato dovrà così riscattarsi domani a partire da una Q1 non scontata, vista la compattezza della griglia, con 16 piloti in 7 decimi, e la presenza di tanti rivail temibili, a partire dalle KTM di Maverick Vinales (11°), Brad Binder (12°) ed Enea Bastianini (19°), passando per le Ducati del convalescente Fabio Di Giannantonio e del rookie Fermin Aldeguer, senza dimenticare vecchi volponi come Jack Miller (14°), Alex Rins (17°) e Miguel Oliveira (18°), che potrebbero trovare il giro giusto, così come Luca Marini (16°), che paga 4 decimi al compagno di team.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Thailandia 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Thailandia 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/02/2025