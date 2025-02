MotoGP Thailandia 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Ci siamo, la lunga attesa è finita: questo weekend riparte il circo a due ruote del Motomondiale, e lo farà da Buriram, in Thailandia, la località che ha ospitato gli ultimi test pre-campionato la scorsa settimana. Gli stessi test ci hanno raccontato della solita Ducati in gran forma, ma più con il neo-arrivato nel team ufficiale, Marc Marquez, che con un Francesco Bagnaia al solito più discreto nel suo lavoro. Sono pochi i rivali che si intravedono all'orizzonte per il duo del team Lenovo, che troveranno pane per i loro denti soprattutto in casa, con un Alex Marquez pimpante nei test, un buon Franco Morbidelli, ma soprattutto con l'incognita Fabio Di Giannantonio, unico altro pilota sulla griglia a guidare una GP25. Sul romano, però, grava l'incognita dell'infortunio alla spalla subito a Sepang. Reduce da un infortunio è anche il campione del mondo in carica, Jorge Martin, che al primo anno in Aprilia non si aspetta certo di contrastare subito lo strapotere della sua ex moto, nonostante la casa di Noale abbia già mostrato cose interessanti soprattutto con Marco Bezzecchi. Un gradino sotto è sembrata essere la KTM, ma non il pimpante Pedro Acosta, chiamato a grandi cose in questo 2025, mentre lotteranno per emergere Brad Binder, Maverick Vinales ed Enea Bastianini. E poi ci sono le giapponesi: sia la Yamaha (specialmente con Fabio Quartararo) sia la Honda (soprattutto con Joan Mir e Johann Zarco), hanno mostrato di essere cresciute. Vedremo se saranno della partita. In Thailandia, infine, esordiranno in MotoGP tre rookie: lo spagnolo Fermin Aldeguer su Ducati, il padrone di casa Somkiat Chantra su Honda e il campione in carica della Moto2, Ai Ogura, su Aprilia. Non resta che sintonizzarsi su Sky, Now o TV8 e godersi lo spettacolo!

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 28 febbraio

Prove libere 1: 4.45 – 5.30

Prequalifiche: 9.00 – 10.00

Sabato 1 marzo

Prove libere 2: 4.10 – 4.40

Qualifiche 1: 4.50 – 5.05

Qualifiche 2: 5.15 – 5.30

Sprint: 9:00

Domenica 2 marzo

Gara Moto3: 6.00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 1 marzo

Qualifiche MotoGP: 4.50-5.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 9:00 (diretta)

Domenica 2 marzo

Gara Moto3: 11.00 (differita)

Gara Moto2: 12.15 (differita)

Gara MotoGP: 14.00 (differita)

MotoGP 2025, Test Sepang: Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com

LINK UTILI - GP DELLA THAILANDIA 2025

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile

IL METEO DEL GP

Venerdì 28 febbraio: parzialmente nuvoloso; temperatura 23°-36°; precipitazioni 10%; umidità 50%

Sabato 1 marzo: parzialmente nuvoloso; temperatura 24°-36°; precipitazioni 5%; umidità 50%

Domenica 2 marzo: pero più soleggiato; temperatura 24°-38°; precipitazioni 0%; umidità 46%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/02/2025