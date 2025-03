Aprilia: in Thailandia grandi progressi e un Ogura che esalta

La stagione 2025 di Aprilia Racing è iniziata con il sesto posto ottenuto nel GP Thailandia da Marco Bezzecchi alle spalle della RS-GP25 di Ai Ogura, debuttante in MotoGP e bravo a conquistare il quinto posto con il Team Trackhouse. Il giapponese ha continuato a impressionare, dimostrando maturità e velocità. Dall'altra parte del box Aprilia, Lorenzo Savadori ha chiuso la gara in ventesima posizione. Il pilota italiano, presente in sostituzione dell’infortunato Jorge Martín, ha replicato il risultato ottenuto nella Sprint.

Bezzecchi: ''Bel lavoro, ma devo migliorare alcuni aspetti''

Bezzecchi, in sella alla sua Aprilia, è stato protagonista di una gara solida, riuscendo a mantenere la posizione nei primi giri e rispondendo agli attacchi dei rivali. Nel corso della gara, il pilota italiano ha effettuato sorpassi decisi e ha recuperato posizioni fino a tagliare il traguardo in sesta posizione, confermando le buone sensazioni mostrate nella Sprint del giorno precedente.

MotoGP 2025, GP Thailandia: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Il riminese ha parlato così della sua prestazione nel GP Thailandia: ''Mi sono divertito in gara, ho avuto un buon passo e sono soddisfatto perché abbiamo raccolto un po’ di punti, ma soprattutto delle informazioni importanti. È stato un weekend positivo, ovviamente sto ancora imparando e devo migliorare alcuni aspetti, ma insieme alla mia squadra abbiamo fatto un bel lavoro''.

Savadori: ''Aprilia competitive, siamo soddisfatti''

Non si potevano chiedere miracolo a Savadori, chiamato all'ultimo momento dopo l'infortunio che ha nuovamente fermato Martin lunedì scorso. L'italiano ritiene che la RS-GP25 abbia dato buone risposte in questo primo appuntamento della stagione: ''Siamo soddisfatti perché vediamo le Aprilia competitive, soprattutto in un tracciato storicamente difficile. Le RS-GP25 sono state veloci sia in gara sia nei time-attack, e questo è sicuramente positivo. Per quanto riguarda me, chiaramente non è semplice mettere il set-up a punto durante un weekend di gara, ma abbiamo fatto qualche passo in avanti e sono emerse cose interessanti che saranno utili anche per lo sviluppo della moto''.

MotoGP 2025, GP Thailandia: Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rivola: ''Quattro mesi fa sulla stessa pista eravamo in grande difficoltà''

Il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha sottolineato la prestazione di Ogura: ''È bellissimo vedere Ai Ogura riconfermare la prestazione della sprint, anche se per noi, che l'abbiamo seguito fin dai primi giri dello shakedown di Sepang, non è una sorpresa. Ogura guida in modo veramente pulito e ha una grande confidenza con la moto''.

MotoGP 2025, GP Thailandia: Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) | Foto credit: Trackhouse MotoGP Team

Riguardo i progressi mostrati dalla RS-GP25 rispetto alla RS-GP24, Rivola ha ricordato le difficoltà avute da Aprilia nella gara che si era disputata a Buriram lo scorso ottobre: ''Quattro mesi fa, su questa stessa pista, eravamo in grandissima difficoltà e oggi siamo la seconda forza; chiaramente significa che a Noale è stato fatto un lavoro straordinario. Complimenti a tutti coloro che lavorano in azienda. Andiamo in Argentina con una grande motivazione, sappiamo che è una pista che si sposa meglio alle caratteristiche della nostra moto e cercheremo di dare il massimo, anche per far vedere a Jorge che, al suo ritorno, troverà una moto molto competitiva''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/03/2025