Jorge Martin rimane in terapia intensiva: gli ultimi aggiornamenti medici dal Qatar

Lo spagnolo non può ancora rientrare in Europa dopo le lesioni subìte nella caduta di domenica: Savadori lo sostituirà a Jerez

Dopo l'incidente occorso durante il recente Gran Premio del Qatar, Jorge Martin ha riportato un emopneumotorace con fratture costali multiple. Le condizioni cliniche del pilota sono in lento ma progressivo miglioramento, secondo quanto riferito da fonti mediche citate da Aprilia.

Jorge Martin: prosegue il ricovero, monitoraggio della lesione pleuropolmonare

Martin è attualmente sotto osservazione presso l'Hamad General Hospital, dove è stato sottoposto a un tempestivo drenaggio pleurico per favorire la riespansione del polmone. La lesione pleuropolmonare ha richiesto un monitoraggio continuo, mentre le fratture costali provocano dolore significativo e rappresentano un ostacolo anche per le attività fisiche più basilari.

MotoGP 2025, GP Qatar: Martin e Di Giannantonio

Il decorso viene valutato giorno per giorno: la priorità è il mantenimento dell'espansione polmonare. Solo in un secondo momento, e in assenza di complicazioni, verrà interrotta l'aspirazione meccanica, lasciando comunque il drenaggio in sede. Dopo ulteriori controlli radiografici, e una volta raggiunte condizioni cliniche considerate sicure, verrà programmato il trasferimento assistito di Martin in Europa.

Jorge Martin: le parole dei medici

Aprilia Racing ha collaborato con i medici locali, il Direttore Medico della MotoGP Ángel Charte e Franco Perona di Lifenet Healthcare per garantire un'assistenza medica adeguata. Al termine delle terapie invasive, il pilota dovrà intraprendere un percorso riabilitativo comprendente terapie antalgiche, fisioterapia respiratoria e monitoraggio cardiovascolare.

MotoGP 2025, GP Qatar: Jorge Martin in ospedale | Foto Instagram

Angel Charte ha dichiarato a riguardo: ''Jorge Martín è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Hamad. Le sue lesioni stanno progredendo in modo soddisfacente. Il drenaggio toracico per lo emopneumotorace sta procedendo favorevolmente. Il dolore è sotto controllo, nonostante le fratture costali. Per ora, deve continuare con il drenaggio polmonare fino alla risoluzione del 90% dello emopneumotorace. Dopodiché, ci vorrà qualche giorno prima che possa essere trasferito con un aereo sanitario al nostro ospedale. È di buon umore, dobbiamo dargli tempo finché il processo clinico non si sarà risolto per poter essere trasferito''.

Franco Perona ha aggiunto: ''Jorge Martín sta beneficiando delle terapie per alleviare il dolore alle fratture costali e nella sede del drenaggio, che sta avendo un effetto notevolmente positivo sulla riespansione polmonare dopo lo pneumotorace''.

Savadori in pista nel prossimo GP Spagna

Aprilia ha diffuso alcune parole di Martin: ''Grazie di cuore a tutte le persone che mi stanno supportando. Sono stati giorni difficili, ma ora inizio a muovermi un po’ di più e a sentirmi meglio, anche se il dolore è ancora tanto. Voglio ringraziare Aprilia, i miei tifosi e tutti quelli che mi stanno aiutando. Continuo a lottare per essere uno dei più forti di sempre''.

Nel frattempo, Lorenzo Savadori prenderà il posto di Martin nel prossimo appuntamento del Motomondiale previsto a Jerez de la Frontera. La casa di Noale ha specificato che un nuovo aggiornamento verrà diffuso qualora si verificassero cambiamenti significativi nelle condizioni del pilota.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/04/2025