MotoGP Qatar 2025. Marquez è imbattibile! Bagnaia rimonta su Vinales

Marc Marquez e la Ducati vincono il Gran Premio del Qatar, su una pista dove in MotoGP lo spagnolo aveva trionfato solamente con un'inusuale pioggia nel 2014. Forse la sua pista meno preferita. E lo fa resistendo, pazientando, salvando e gomme e dando tutto nel finale, mettendo in riga due specialisti come il sorprendente Maverick Vinales (KTM) e il suo compagno Francesco Bagnaia. Pecco, va detto, partiva però con l'handicap della 11° posizione, ma a differenza di ieri tutto ha funzionato ed è riuscito a riportarsi presto in zona podio. Poi però, l'usura delle gomme derivata dalla rimonta e dalla battaglia con un tenace Franco Morbidelli (partito alla grande e in testa nella prima metà di gara) si è fatta sentire. Morbido alla fine è giunto quarto davanti agli ottimi Johann Zarco (Honda) e al rookie Fermin Aldeguer. Alex Marquez, cavallo imbizzarrito nei primi giri nei quali ha centrato il fratello (facendogli volare un'appendice alare) e Fabio Di Giannantonio (rovinandogli la gara e prendendosi un long-lap penalty), ha chiuso in settima piazza, davanti a un ottimo Fabio Quartararo (Yamaha). Terminano in zona punti anche Pedro Acosta (KTM), autore di una buona rimonta, Marco Bezzecchi (Aprilia), Luca Marini (Honda), Enea Bastianini (KTM), Alex Rins (Yamaha), Brad Binder (KTM) e Ai Ogura (Aprilia). Brutta storia invece per Jorge Martin. Caduto violentemente sull'asfalto e infortunatosi al torace. L'unica buona notizia è che gli arti non sono stati interessati nella caduta. Forza Jorge, passerà questo periodo.

Gran partenza di Morbidelli che vola in testa!

Allo spegnimanto dei semafori scatta benissimo Morbidelli che beffa anche Marquez e si mette a tirare un gruppone indemoniato con contatti pericolosi nelle prime curve! Marc e Alex, infatti, si toccano e Morbido ne approfitta per beffarli all'esterno. Seguono Vinales, che è ottimo quarto, davanti a Di Giannantonio, Quartararo e a un Bagnaia bravo a salire subito in settima piazza dalla 11° di partenza, precedendo Zarco, Aldeguer, Rins e Ogura. Morbidelli apre un piccolissimo gap sugli inseguitori, mentre Bagnaia al termine del primo giro passa subito Quartararo e mette nel mirino Vinales, che però ha un gran motore e sulla retta è difficile da passare. Anche Zarco e Aldeguer passano Quartararo, ma fino a lui sono ancora tutti in un fazzoletto tranne Morbidelli.

Pasticcio Alex Marquez! Bagnaia rimontona: è secondo!

Nel corso del terzo giro, Di Giannantonio passa Alex Marquez che prova a restituirgli il sorpasso inevstendolo e mandandolo largo. Alex rovina così la gara di Diggia che deve ripartire dalla coda quando era lanciato verso il podio. Arriva, infatti, un long lap penalty per il più giovane dei Marquez. L'iberico torna in pista quasi centrando Quartararo, tra l'altro, in ottava piazza. Nel frattempo Vinales, senza più la scia delle due Ducati, viene passato in rettilineo su un Bagnaia mlto più centrato rispetto alla Sprint. E al giro successivo la preda diventa più grande, il suo compagno Marc Marquez, superato anch'esso sulla retta ma al giro successivo! Pecco sembra essere ben centrato in sella ma Morbidelli è lontano 1''2 e la gara ancora lunghissima. Ma Marc è duro a morire, e si incolla al compagno, tentando senza fortuna il contro-sorpasso già al giro seguente: il sesto, nel corso del quale Alex Marquez fa il suo long lap penalty e rientra in 12° piazza, alle spalle di Bezzecchi. Sono intanto protagonisti di una bella gara anche Ogura e Marini, entrambi in top ten.

Marquez e Vinales non ci stanno! Bagnaia torna in P4

Marquez, però, non ci sta e all'inizio del settimo passaggio torna nuovamente davanti a Bagnaia, sempre superandolo in rettilineo. Morbidelli, nel frattempo, perde smalto e viene avvicinato dai due ''rossi'', con Vinales ancora vicinissimo al terzetto di Ducati. A proposito di KTM, invece, Pedro Acosta è risalito fortissimo dalle retrovia, e si ritrova dopo 7 giri in 7° posizione, alle spalle di Zarco e Aldeguer. Forse Pecco ha chiesto troppo alle sue gomme, e viene passato anche da Vinales prima dell'inizio dell'ottavo giro, tornando in quarta piazza. Per un paio di giri lo spagnolo della KTM mette nel mirino quello della Ducati, riuscendo anche a passarlo all'inizio del 10° giro! Nel frattempo Morbidelli patisce un po' di usura e inzia a fare da tappo a chi lo segue, formando un drappello di quattro piloti tutti in lizza per il podio!

Vinales on fire! Morbidelli cala e battaglia con Bagnaia!

Alla staccata di cuva 1, all'inizio del'11° giro, Vinales attacca subito Morbidelli e ne approfitta anche Marquez: in due passano l'italiano alla staccata, mentre Bagnaia inpiega un giro spettacolare a prendere la posizione sull'amico! Lo show dura una decina di curve, ma Pecco perde quasi un secondo dai primi due, mentre alle sue spalle Morbidelli viene seguito da vicino anche da Zarco, uno specialista della pista qatariota. Il francese approfitta del calo di Morbidelli riuscendo a prendersi la quarta piazza, mentre alle sue spalle Aldeguer naviga solitario in sesta piazza, mentre Alex Marquez rimonta e supera tutti fino alla settima piazza, lasciando Acosta capofilo di un lungo trenino con Quartararo, Binder, Marini, Bezzecchi, Bastianini, Ogura e Rins. Jorge Martin, invece, era 17° ma cade pressato dal rimontante Diggia, facendosi purtroppo ancora una volta male.

Vinales sbaglia, Marquez torna davanti!

Al 16° giro Vinales commette il primo errore della gara e Marquez ne approfitta subito, infilandosi nella porta spalancata dal connazionale. Maverick cerca di non perdere la scia del leader ma Marc sa che è il momento di dare tutto e prendere un margine per andare a prendersi il terzo successo dell'anno, il settimo complessivo. Bagnaia approfitta anch'esso dell'errore riportandosi da 8 a 5 decimi dal secondo posto. Decimo dopo decimo Marquez allunga su Vinales, mentre Bagnaia ricuce. Mancano però solo 5 giri al termine. Alle loro spalle Morbidelli è rimasto in scia di Zarco e deve stare attento anche al rientrante Aldeguer. Alex Marquez, settimo, preecde Quartararo, Acosta, Bezzecchi, Binder, Marini e Bastianini. Marc fa due volte il record della pista a 4 e a 3 giri dal termine e allunga, ma la novità è che anche Vinales allunga su Bagnaia, che non sembra riuscire a rientrare. Chi risale è Morbido, che passa Zarco e diventa quarto.

Trionfo di Marquez! Vinales... occhio alle gomme!

Negli ultimi tre giri la classifica si raffredda. Marc ormai è imprendibile, Vinales è stato bravo a non staccarsi del tutto ma non può nulla contro lo strapotere dello spagnolo. Bagnaia, che ha speso tanto per rientrare dalla 11° piazza, decide di accontentarsi del podio e di perdere altri 9 punti dal compagno, che dopo la bandiera a scacchi avrà 30 punti di margine sul rivale. E quella bandiera arriva velocemente. Marquez vince su una pista che non era mai stata amica, Vinales e Bagnaia completano il podio. Morbidelli è quarto, davanti a Zarco, Aldeguer, Marquez, Quartararo, Acosta e Bezzecchi. A punti chiudono anche Marini, Bastianini, Rins, Binder (crollato nel finale) e Ogura. Cadono nelle fasi finale Augusto Fernandez e Mir, mentre Diggia si ferma sulla soglia dei punti, davanti ai soli Raul Fernandez e Chantra. A fine gara la doccia fredda per Vinales: è sotto investigazione per la pressione delle gomme e potrebbe essere squalificato.

Griglia di Partenza MotoGP Qatar 2025

Risultati Gran Premio MotoGP Qatar 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/04/2025