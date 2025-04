MotoGP Qatar 2025. Tra Bagnaia e Marquez, spunta Morbidelli nel venerdì di Lusail

Il Gran Premio del Qatar parte con il medesimo copione dei primi tre GP del motomondiale 2025, ossia con un Marc Marquez subito in palla e titolare del miglior tempo al termine dei primi 45 minuti in pista sul circuito di Lusail. Il campionissimo spagnolo, che nel giovedì dedicato alla stampa aveva fatto pretattica cercando di affibbiare al fratello Alex e a Pecco Bagnaia il ruolo di favoriti sulla pista mediorientale, ha invece preceduto tutti su un asfalto ancora piuttosto scivoloso fermando i cronometri sul crono di 1:52.288, circa mezzo secondo meglio dei due più diretti inseguitori, Fabio Di Giannantonio e - per l'appunto - Francesco Bagnaia. Le tre Ducati Desmosedici GP25, dunque, firmano l'ideale prima fila delle FP1, relegando in quarta posizione la Ducati di Alex Marquez, in quinta l'ottimo Maverick Vinales su KTM e in sesta l'altra Ducati ''gialla'' di Franco Morbidelli. E che Lusail sia una provincia di Borgo Panigale lo conferma anche il settimo posto di Fermin Aldeguer, davanti alla Honda di Joan Mir, all'Aprilia di Marco Bezzecchi e alla KTM di Pedro Acosta. Da segnalare l'11° posizione di Fabio Quartararo, migliore delle Yamaha (Miller caduto nel finale), la 12° di Luca Marini (Honda) , la 18° di Enea Bastianini (KTM) e, soprattutto, il ritorno in sella di Jorge Martin, per ora 20° e contento per aver montato per 45 minuti senza problemi la sua Aprilia.

Dominio Ducati, Morbido porta davanti la GP24!

I tempi sul cronometro, però, hanno iniziato a contare solo nella serata qatariota, quando i piloti sono scesi in pista per le ''practice'', le cosiddette prequalifiche. Il migliore di tutti è stato Frankie Morbidelli, che ha chiuso con il tempo di 1:50.830, sfiorando di appena 41 millesimi il record della pista (appartenente a Jorge Martin in 1:50.789). L'alfiere del team VR46 (sotto gli occhi attenti del suo boss, Valentino Rossi, presente in pista a Lusail) si è preso la prima piazza nel finale, beffando la coppia ufficiale Bagnaia-Marquez, staccandoli di oltre un decimo. I due ducatisti in rosso, però, non se ne faranno un cruccio, anche perché - già certi della qualificazione diretta alla Q2 - negli ultimi minuti ne hanno approfittato per scendere in pista con una gomma media al posteriore, sfruttando ogni minimo frangente per lavorare in ottica gara. I due, separati tra loro di appena 22 millesimi a vantaggio dell'italiano, hanno preceduto altre due Ducati, quelle di Di Giannantonio e del più giovane dei Marquez, sugellando il monopolio di Borgo Panigale nelle prime cinque posizioni.

Che Quartararo! Il francese è il primo degli altri

Su una pista così favorevole alla Ducati, da evidenziare con il circoletto rosso la prestazione di Fabio Quartararo, già vincitore qui nel 2021 (nell'allora gara-bis disputata con il nome di GP di Doha) e lontano poco meno di 4 decimi dal leader di giornata e suo antagonista diretto nel campionato 2020. Molto bene anche il giovane Acosta, che potrebbe aver imboccato la strada giusta con la sua KTM, titolare del settimo tempo davanti al compagno di moto Vinales. Si qualificano direttamente alla Q2 anche la sesta e ultima Ducati in pista, quella di Aldeguer, e la Honda di Zarco, con il francese bravo a ottenere il tempo giusto nel finale di sessione.

A great lap indeed by Quartararo! He wrestles his way back into the top 10 📈#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/IGniqulc2a — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 11, 2025

I delusi, beffato Rins. Bezzecchi e Martin, che difficoltà!

La folta schiera dei piloti che dovranno cimentarsi domani nella Q1 comincia con Alex Rins, che in sella alla Yamaha viene beffato di 3 centesimi da Zarco, e deve accontentarsi dell'undicesimo posto. Alle sue spalle i due piloti Honda ufficiali, Luca Marini e Joan Mir, separati tra loro di appena 9 millesimi. Brad Binder è quattordicesimo, caduto nel finale di sessione, davanti alla prima delle Aprilia, su una pista nemica della moto di Noale: Ai Ogura. Il rookie giapponese ha fatto meglio di Enea Bastianini (KTM), Jack Miller (Yamaha, autore di una spettacolare caduta) e del compagno Raul Fernandez (Aprilia). 19° posto deludente per Marco Bezzecchi, che ha girato appena 2 decimi più veloce dell'ancora convalescente Jorge Martin, 20° e soddisfatto anche solo di essere in sella alla sua moto, con la quale sta iniziando solo ora a prendere confidenz. Chiudono la griglia virtuale Augusto Fernandez (ancora al posto dell'infortunato Miguel Oliveira, comunque presente nel box Trackhouse a Lusail), e Somkiat Chantra (Honda).

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Qatar 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Qatar 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/04/2025