MotoGP Qatar 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Nel weekend torna il il circo a due ruote del Motomondiale con il quarto appuntamento dell'anno, il Gran Premio del Qatar al Lusail International Circuit. Tra i due litiganti attesi, Marc Marquez e Franecsco Bagnaia, compagni di squadre nel Ducati Lenovo Team, al momento sta godendo Alex Marquez, che pur senza aver mai vinto né una Sprint (tutte appannaggio del fratello Marc), né una gara lunga (due vinte da Marc e l'ultima da Bagnaia), è al comando della classifica della MotoGP, precedendo di un punto il fratello e di 12 il due volte iridato MotoGP italiano. Ben messi in classifica sono anche i ragazzi del team VR46, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, reduci da due podi nelle gare in lunghe rispettivamente in Argentina e negli Stati Uniti. I riflettori per il weekend arabo saranno puntati in primis su questi cinque piloti, soprattutto su Marc che dopo l'avvio perfetto (5 su 5 tra sprint e GP) è incappato in una caduta nel serpentone del COTA scivolando su un cordolo bagnato, ma anche su tutta una serie di piloti che puntano al riscatto e alla rincorsa, in primis quelli di KTM (Acosta, Binder, Bastianini e Vinales) e Aprilia (Ogura, la sorpresa di questo inizio stagione, Bezzecchi e Fernandez). I piloti delle giapponesi, invece, sono chiamati a confermare il buon avvio dio annata, in primis Johann Zarco, Joan Mir e Luca Marini (Honda) e Jack Miller (Yamaha), che ha fatto meglio dei compagni di marca Quartararo e Rins. Dimentichiamo qualcuno? Sì. Il campione del mondo in carica, Jorge Martin, che dovrebbe tornare in sella questo weekend, dopo i due infortuni patiti negli scorsi mesi. E non vedevamo l'ora. A decretare il suo rientro sarano i medici della FIM gived', intanto qui trovate tutti gli orari per sintonizzarsi su Sky, Now o TV8 e godersi lo spettacolo!

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 11 aprile

Prove libere 1: 14.45 – 15.30

Prequalifiche: 19.00 – 20.00

Sabato 12 aprile

Prove libere 2: 14.00 – 14.30

Qualifiche 1: 14.40 – 14.55

Qualifiche 2: 15.05 – 15.20

Sprint: 19:00

Domenica 13 aprile

Gara Moto3: 16.00

Gara Moto2: 17:15

Gara MotoGP: 19:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 12 aprile

Qualifiche MotoGP: 14.40-15.20 (diretta)

Sprint MotoGP: 19:00 (diretta)

Domenica 13 aprile

Gara Moto3: 16.00 (diretta)

Gara Moto2: 17.15 (diretta)

Gara MotoGP: 19.00 (diretta)

MotoGP 2025, GP Argentina: Marc Marquez (Ducati) | | Foto: Ducati

LINK UTILI - GP DEL QATAR 2025

IL METEO DEL GP

Venerdì 11 aprile: soleggiato; temperatura 24°-41°; precipitazioni 0%; umidità 22%

Sabato 12 aprile: soleggiato; temperatura 26°-37°; precipitazioni 0%; umidità 23%

Domenica 13 aprile: soleggiato; temperatura 27°-37°; precipitazioni 0%; umidità 30%

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/04/2025