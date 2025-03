MotoGP Americhe 2025, le pagelle di Austin

Le pagelle del Gran Premio delle Americhe ad Austin: Bagnaia sugli scudi, Diggia recuperato, Morbidelli costante. I Marquez: Marc spreca, Alex solido. E che Miller! Di seguito i voti di tutti i piloti che hanno dato spettacolo sul Circus of the Americas.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 9 - Si è percepito dalla Sprint che Pecco stesse tornando, oggi ha corroborato la sensazione cogliendo la prima occasione utile del 2025. Serve ancora un ministep... ma bravo!

ALEX MARQUEZ - VOTO 8 - La leadership del campionato può sorprendere, ma parliamo pur sempre di un due volte iridato in Moto2. Oggi raccoglie ciò che può e corre con la testa: serve questo per stare lassù.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8 - Stremato, non ancora in piena forma, eppure la da su al suo compagno di squadra chiudendo le polemiche per l'aggressività mostrata ieri. Un podio che dà fiducia!

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7 - Ci si apettava quacosina di più da Frankie, soprattutto dopo il bel weekend di Termas. Ma se quando va male fa comunque top 5, va bene. Sarà protagonista fino alla fine.

MARC MARQUEZ - VOTO 4,5 - Il manuale decreta che, se cadi, prendi dal 4 in giù. Il mezzo voto in più glielo diamo per l'eroismo mosrato dopo, quattro giri senza pedana. Ma l'errore resta, ed è pesantissimo.

JACK MILLER - VOTO 8 - Chi avrebbe scommesso su di lui a inizio anno, alzi la mano. Siete in pochi, non bluffate. Invece Jack ha trovato subito confidenza con team e moto, tornando a lottare per bei punti.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 7,5 - Un weekend sfigatissimo, raddrizzato con una gara in costante progressione fino a sfiorare la top 5. Serviva il giro in più tolto per la partenza ritardata... ma va bene così.

PEDRO ACOSTA - VOTO 4 - Il talento non si è perso, ma sta faticando a emergere dalle difficoltà. Anche oggi volenteroso, ma alla fine finisce come altre volte, a terra e con un pugno di mosche in mano. Arriverà.

I voti degli altri

ENEA BASTIANINI - VOTO 7 - Enea sta crescendo, è l'unico KTM che non fa errori. Bravo Bestia!

LUCA MARINI - VOTO 7 - Il migliore delle Honda, vale quanto detto per Enea, anche Luca è in crescita.

AI OGURA - VOTO 7 - Anche nel weekend in cui non era il più veloce dei rookie, resta il più concreto!

FABIO QUARTARARO - VOTO 6 - Non lo stesso della Sprint, oggi fatica parecchio, ma almeno resta su.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - Sulla ''sua'' pista ci aspettavamo di più, e invece paga dazio da Miller e ''Quarta''.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Al di sotto delle attese e persino distante dal compagno. Non ci siamo.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6,5 - Chiamato a sostituire Oliveira, sale in sella e fa un buon weekend.

MAVERICK VINALES - VOTO 6 - Gli si spegne la moto sulla griglia e parte dai box, gara distrutta al via.

LORENZO SAVADORI - VOTO 6 - Oggi era facile sbagliare, ma non sbaglia e batte un ''ufficiale''! Bene!

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 5 - Diametralmente, si fa battere da un pilota di riserva. La strada è lunga.

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Stava facendo un lavoro discreto, ma a 5 giri dal termine è costretto al ritiro.

JOAN MIR - VOTO 4 - La moto migliora, ma lui ha ancora il vizietto della caduta: due su tre gare lnughe.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 4,5 - Stava ''volando'' nel finale, vedeva la top 5. Vedeva, appunto.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Sempre generoso, ma per difendersi da Bastianini va sullo sporco e cade.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/03/2025