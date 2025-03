MotoGP Americhe 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

La preview del GP delle Americhe al Circuit of the Americas di Austin: tutte le info per seguire il terzo weekend della MotoGP 2025

Nel weekend torna il il circo a due ruote del Motomondiale con il terzo appuntamento dell'anno, il Gran Premio delle Americhe sul COTA (Circuit of the Americas, per l'appunto) di Austin. Marc Marquez arriva lanciatissimo a uno dei suoi eventi preferiti, reduce da quattro successi (due sprint e due gare lunghe) su quattro in questo inizio di stagione. L'unico a dare un po' fastidio al campionissimo spagnolo nei primi due appuntamenti di Buriram e Termas de Rio Hondo è stato suo fratello Alex, anch'esso su una Ducati ma di un anno più vecchia, mentre Francesco Bagnaia ha sin qui limitato i danni non riuscendo ancora a trovare il feeling con la GP25. Per l'italiano sarà un weekend ancora una volta in difesa, su una pista che non ama particolarmente ma dove ha già vinto in passato, e dove sarà molto dura contrastare il suo compagno di team nel box Ducati Lenovo. Alle spalle dei tre piloti che hanno raccolto quasi tutta la luce dei riflettori in questo avvio di mondiale ci sarà una schiera di outsider, a partire dai ducatisti Franco Morbidelli (sul podio in Argentina) e Fabio Di Giannantonio, in ripresa dall'infortunio, per proseguire con gli alfieri dell'Aprilia (ancora orfana di Jorge Martin), Marco Bezzecchi e Ai Ogura, e con quelli della KTM (Pedro Acosta e Brad Binder, Maverick Vinales ed Enea Bastianini). Occhio, infine, ai piloti delle moto giapponesi, in ripresa rispetto allo scorso anno, soprattutto alle Honda di Johann Zarco e Joan Mir e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Non resta che sintonizzarsi su Sky, Now o TV8 e godersi lo spettacolo!

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 28 marzo

Prove libere 1: 16.45 – 17.30

Prequalifiche: 21.00 – 22.00

Sabato 29 marzo

Prove libere 2: 16.10 – 16.40

Qualifiche 1: 16.50 – 17.05

Qualifiche 2: 17.15 – 17.30

Sprint: 21:00

Domenica 30 marzo

Gara Moto3: 18.00

Gara Moto2: 19:15

Gara MotoGP: 21:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 29 marzo

Qualifiche MotoGP: 16.50-17.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 21:00 (diretta)

Domenica 30 marzo

Gara Moto3: 20.00 (differita)

Gara Moto2: 21.20 (differita)

Gara MotoGP: 23.00 (differita)

MotoGP 2025, GP Argentina: Marc Marquez (Ducati) | | Foto: Ducati

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Circuit of the Americas da 5,513 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) perché presenta 3 frenate della categoria High, altrettante Medium e 4 Light. Ogni giro i piloti utilizzano i freni per 37 secondi, pari al 30% della durata della gara.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del Circuit of the Americas per l’impianto frenante è la 12 complici gli 1,2 km del rettilineo che la precedono: la velocità delle MotoGP crolla da 334 km/h a 69 km/h per effetto di una staccata di 6,5 secondi durante i quali le moto percorrono 325 metri. I piloti esercitano un carico di 5,3 kg sulla leva del freno Brembo, subendo una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione dell’impianto frenante raggiunge gli 11,3 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 28 marzo: pioggia; temperatura 19°-24°; precipitazioni 50%; umidità 80%

Sabato 29 marzo: parzialmente nuvoloso; temperatura 20°-30°; precipitazioni 20%; umidità 69%

Domenica 30 marzo: parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-30°; precipitazioni 25%; umidità 65%

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/03/2025