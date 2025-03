MotoGP Americhe 2025. Marc Marquez in pole, Diggia gran secondo

Dopo la pioggia notturna, il sabato del Gran Premio delle Americhe si apre su un Circuit of the Americas ormai asciutto, a differenza della giornata bagnata di ieri che aveva visto Marc Marquez spadroneggiare sotto il cielo grigio. I 30 minuti di FP2 sono stati gli unici nei quali prendere le misure alla nuova configurazione di Austin, ma Marquez ha da subito mostrato di non averne bisogno, andando a siglare la terza pole su tre di questa stagione con il tempo di 2:01.088 (a due decimi dal record della pista stabilito lo scorso anno da Maverick Vinales su Aprilia) davanti alle altre due Ducati di Fabio Di Giannantonio (al quale per qualche minuto avevano tolto il tempo per via di una presunta bandiera gialla) e del fratello Alex. La seconda fila viene aperta da Pedro Acosta su KTM, davanti a Franco Morbidelli e a un Francesco Bagnaia che è sembrato non esprimere il massimo, soprattuttoa causa di due errori equamente distribuiti tra primo e secondo run. Avrebbe potuto aspirare al massimo al secondo posto Pecco, ma avrebbe fatto tutta la differenza del mondo, visto che sarà costretto a partire dalla sesta casella in entrambe le gare, lunga e breve. Terza fila per le ''giapponesi'', guidate dalle Honda di Luca Marini e Joan Mir (su una pista dove la casa di Tokyo marcò l'ultima vittoria con Rins nel 2023) e con la Yamaha di Jack Miller in nona piazza. Quarta fila per l'Aprilia di Vinales, l'altra Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati del rookie Fermin Aldeguer.

Yellow flags might be crucial here! @FabioDiggia49's lap was cancelled and it's worth keeping an eye on @marcmarquez93's 😱#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/B0mOm647Ud — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 29, 2025

Bravo Marini! Sfortuna Bezzecchi

Dalla Q1 erano saliti l'ottimo Luca Marini con la Honda, sfiorando il muro dei 122 minuti, e Fabio Quartararo, che nonostante uno svarione nel finale, non è stato superato da nessun concorrente. Ad andarci vicino è stato Marco Bezzecchi, che si è dovuto accontentare del 3° tempo e della 13° casella in griglia, in apertura di quinta fila insieme ad Alex Rins (Yamaha), già vincitore su questa pista in passato, e a Johann Zarco (Honda). Solo sesta fila per Brad Binder, davanti all'altra KTM di Enea Bastianini (un altro che ha trionfato ad Austin in passato) e all'Aprilia del rookie Ai Ogura. Settima fila per i due Fernandez, Raul (Aprilia) e Augusto (che sostituisce l'infortunato Oliveira in Yamaha), e per il debuttanet Somkiat Chantra (Honda). Chiude la griglia Lorenzo Savadori con la quarta Aprilia, tutte limitate alla Q1 e senza alcun qualificato nelle prime quattro file: non accadeva dalla Thailandia nel 2022.

That's it for Q1! @Luca_Marini_97 (with the fastest lap of the weekend so far) and Fabio Quartararo are bound for Q2 ✅#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/lcLL9HBdcs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 29, 2025

Risultati Qualifiche MotoGP Americhe 2025

In arrivo

Risultati Gara Sprint MotoGP Americhe 2025

In arrivo dopo le 19.30

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/03/2025