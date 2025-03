MotoGP Americhe 2025. Marquez fa paura. Bagnaia in Q2 per il rotto della cuffia

Il weekend del Gran Premio delle Americhe si apre su un Circuit of the Americas inzuppato dalla pioggia, sulla quale i piloti hanno girato in continuazione per cercare confidenza, vista la possibilità che anche le prequalifiche si svolgano in condizioni simili. In queste condizioni estreme i soliti valori vengono scombussolati e il migliore di tutti alla fine della prima sessione di prove libere è Franco Morbidelli, che con la sua Ducati timbra il tempo di 2:12.531 e regola un ispirato Jack Miller su Yamaha. Terzo posto per Marc Marquez, protagonista di una ''panciata'' sull'asfalto in uscita di curva 2 a inizio sessione, mentre molto bene hanno fatto anche Johann Zarco (Honda) e Pedro Acosta (KTM), che hanno completato la top 5 del mattino. Bene anche Francesco Bagnaia, che è sembrato a suo agio sulla pista umida, titolare del sesto tempo senza apparente sforzo. Chiudono la top ten del mattnio la Ducati di Alex Marquez, le KTM di un ritrovato Maverick Vinales e di un sempre costante Brad Binder, e la Yamaha di Augusto Fernandez, che sostituisce l'infortunato Miguel Oliveira nel team Trackhouse. A ridosso della top ten anche le due Honda ufficiali di Mir e Marini, mentre Quartararo (Yamaha) è alle spalle del rookie Aldeguer (Ducati) e davanti agli italiani Bastianini (KTM) e Di Giannantonio. Sessione da dimenticare per Marco Bezzecchi, che ha combattuto con dei problemi tecnici sulla sua Aprilia per tutto il tempo, finendo anche a terra e chiudendo lontano in 19° piazza.

Marquez fa spavento! Bravi i ragazzi di Valentino

Il turno decisivo, però, è stato quello pomeridiano, che ha decretato i dieci qualificati alla Q2 di domani mattina (pomeriggio in Italia). Con la pista in rapido asciugamento è venuta fuori la classica sessione da tutti in pista a migliorare giro dopo giro, e - ancora una volta - è stato Marc Marquez il più costante, abbattendo di giro in giro il crono record di giornata. Alla fine l'iberico chiude in 2:02.929, rifilando più di 7 decimi al migliore degli altri, ossia Fabio Di Giannantonio. Un altro decimino più in là si trova Franco Morbidelli, a completare l'uno-due dei ragazzi della VR46 Academy. Sono ben cinque le Ducati là davanti, con Alex Marquez e Fermin Aldeguer a occupare quarta e quinta posizione, mentre avanzano alla Q2 diretta anche la Yamaha con Jack Miller, la KTM con Pedro Acosta e Maverick Vinales e la Honda con Joan Mir. E Bagnaia?

Pecco non è in fiducia

Dopo un avvio di giornata promettente, nel finale Bagnaia non è riuscito più a migliorare nettamente le sue prestazioni e ha rischiato di finire fuori dalla Q2 restando in 10° posizione per il rotto della cuffia. Nessuno, infatti, è riuscito a battere il suo 2:04.459, a 1''5 da Marquez. La sessione ha raccontato che Pecco poteva fare sicuramente meglio, ma tra errori e anteriore traballante, il rischio è stato quello di dover passare per le forche caudine della Q1. L'unica nota positiva di giornata è prorio aver evitato il primo segmento di qualifiche, ma Bagnaia deve lavorare molto per risolvere i problemi che lo attanagliano da inizio stagione. Domani, con pista asciutta, la seconda sessione di libere sarà fondamentale per lui, per impostare bene il weekend su una pista che non ha mai amato troppo (al contrario del compagno) ma sulla quale ha già vinto in passato.

Seeing double and seeing red for a little while 🔴#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/M88eyJE2TN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 28, 2025

La carica dei delusi

Tutti gli altri piloti non menzionai finiscono dritti dritti in Q1, primo tra tutti Fabio Quartararo, che con il suo ultimo tentativo ha piazzato la sua Yamaha ad appena 120 millesimi dalla Ducati di Bagnaia, ultimo dei qualificati. Deluso anche Brad Binder, 12° con la KTM, mentre Bezzecchi ha migliorato sensibilmente rispetto al mattino, ma non è riuscito a trovare il guizzo per la qualificazione diretta alla Q2. Discreto il 14° posto di Ai Ogura, così come quello di Luca Marini, mentre tra i delusi si annoverano anche Alex Rins (17° con la sua Yamaha) ed Enea Bastianini, che ad Austin ha vinto in passato, ma che ancora fatica a trovare il feeling con la KTM. Male anche Johann Zarco, che ha mostrato un grandissimo potenziale per tutta la giornata ma al quale una caduta nel finale è costata parecchio: 20°, davanti solo a Chantra e Savadori.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Americhe 2025

The rain rodeo has begun! 🤠🌧️Morbidelli tops FP1 ahead of @jackmilleraus, as @marcmarquez93 recovers to P3 after crashing out #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/0DMddZwYLo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 28, 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Americhe 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/03/2025